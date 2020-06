Pierde Fiscalía de Morelos a Jazmín, testigo clave en el homicidio de Gamboa Lozano

La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos en torno al asesinato de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, puede venirse abajo.



Efraín Márquez Durán, abogado de la señora Bethzabeé “N”, viuda del exfuncionario y señalada por el gobierno de Morelos como la responsable del homicidio, dijo en entrevista que el caso está plagado de irregularidades, la principal, que una mujer que presuntamente participó en el crimen rindió una declaración sobre los hechos, pero no fue detenida y ahora no es localizada.

La mujer es identificada con el nombre de Jazmín, quien, de acuerdo con el abogado, fue localizada por la Fiscalía General de Morelos gracias a un teléfono celular que fue hallado dentro del vehículo en el que los asesinos de Gamboa huyeron.

Aunque la declaración fue presentada a la Juez que conoce del caso como parte de la Carpeta de Investigación, la defensa de Bethzabeé pidió entrevistarla, pero ya no pudo.



Nosotros solicitamos que se presentara a la señora Jazmín, porque consideramos que existen violaciones de derechos humanos en la obtención de esta declaración debido a que fue presentada por el Agente del Ministerio Público sin que tuviera una orden de aprehensión en su contra, sin que tuviera un citatorio el cual, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos penales , debió ser por parte de un juez y no por parte del MP en virtud de que ya había una investigación en su contra, expresó Márquez Durán, abogado de la señora Bethzabeé “N”



Y aunque en su declaración Jazmín supuestamente reconoce que acompañó a los asesinos de Gamboa, los agentes de la Fiscalía General de Morelos no la detuvieron.



Todo (el caso) se basa en la declaración de una coimputada, de una persona que debió ser detenida, que debería estar puesta a disposición de una autoridad judicial, que le debieron dictar una orden de aprehensión y hasta la fecha se desconoce su paradero. ¿Cómo tener certeza de toda una situación con el simple dicho de una persona?", Márquez Durán, abogado de la señora Bethzabeé “N”

Explicó que la Fiscalía tenía la obligación, por así decretarlo la Juez, de presentarla a la audiencia bajo apercibimiento y su excusa fue "no la encontramos porque vive en el Estado de México”.

Los hechos:

El jueves 4 de junio el gobierno de Morelos informó que el asesinato de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda Federal, y cuatro integrantes de su familia fue un crimen pasional perpetrado por su esposa y su amante.



En conferencia de prensa Pablo Ojeda, secretario de Gobierno, aseguró que la investigación encabezada por la Fiscalía General de Morelos permitió conocer que el múltiple homicidio fue planeado por Bethzabee “N”, esposa de Gamboa Lozano, y ejecutado por Carlos José “N”, ex jefe de escoltas del ex funcionario y pareja sentimental de la primera.



De acuerdo con Ojeda, fue la esposa del excolaborador de Enrique Peña Nieto quien facilitó el acceso a la casa a las cuatro personas que acribillaron a Gamboa Lozano, su madre y sus tres hermanos.

Gamboa fue asesinado en el área del estacionamiento de la casa. El resto de sus familiares fueron acribillados en la palapa del jardín.

Los agresores huyeron de la casa a bordo de un vehículo compacto que minutos más tarde fue localizado por las autoridades.



Con los datos de prueba recabados, dijo, la Fiscalía General de Morelos identificó a cuatro de las personas que participaron en el crimen, contra quienes obtuvo órdenes de aprehensión.



Por esta acusación, Bethzabeé “N” y otra persona detenida fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado.

En la conferencia de prensa sobre el caso las autoridades de Morelos no hablaron de la testigo principal de los hechos y en cuya declaración se basa la indagatoria.

El abogado de la viuda asegura que la testigo señala en su declaración que nunca conoció a su clienta, por lo que no pudo señalarla como responsable del multihomicidio.



La supuesta testigo jamás conoció a mi representada, jamás la vio, jamás tuvo conocimiento de ella, jamás la escuchó, nunca, entonces le dan credibilidad al testimonio de una persona, en primera, de la cual nunca se obtuvo su identidad, nunca se identificó a esta persona, nunca se estableció su media filiación, no contamos con la disposición de esta persona en la audiencia de vinculación a proceso, es una coimputada que fue presentada de manera coactiva por policías, está viciada esta declaración y, desde luego, esto podría frustrar la situación. ¿Cómo poderle dar credibilidad a una persona que imputa, que señala a alguien de quien nunca tuvo conocimiento de su existencia?” Márquez Durán, abogado de la señora Bethzabeé “N”



Uno TV se comunicó con el vocero de la Fiscalía General de Morelos para conocer su postura sobre las declaraciones del abogado, sin embargo, no hubo respuesta.



El abogado defensor aseguró que su clienta no ha rendido declaración sobre los hechos pues se ha reservado ese derecho hasta el momento.



La Juez del caso otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación por lo que la denominada audiencia intermedia se llevará a cabo el 2 de agosto de 2020.

La supuesta testiga jamás conoció a mi representada, jamás la vio: abogado de Bethzabee "N", esposa de Gamboa Lozano Foto: Especial La Fiscalía General de Morelos identificó a cuatro de las personas que participaron en el crimen. Foto: Especial

