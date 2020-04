En plena Semana Santa, las distintas playas y puntos turísticos de Nayarit fueron cerrados por grupos de habitantes que se organizaron para prohibir el acceso a todos los visitantes y así evitar que el coronavirus se siga propagando en la entidad.

Lo que estamos haciendo es no dejando entrar a turistas ni gente que no es del pueblo, esto es para proteger tanto a la gente de Sayulita como la gente de sus alrededores, está es la carretera que une a Sayulita con punta de mita, entonces hay dos retenes uno aquí y otro allá, ¿¿por qué? Pues por el COVID -19” . Señaló Cale Carranza, habitante de Sayulita

Esto sucedió luego de que el gobernador Antonio Echevarría Garcia anunciara en su página de Facebook que se detectaron visitantes contagiados de COVID -19 en los destinos turísticos.

Si estoy molesto porque tengo el dato de que están llegando personas de nuestro estado vecino, de Jalisco, personas que tienen positivo el COVID y vienen a encerrarse acá” , declaró Antonio Echevarría García, gobernador de Nayarit.

Guayabitos

San Blas

Los Ayala

Sayulita

Marcos

Bucerias

San Pancho

Nuevo Vallarta

Estos son algunos de los destinos de playa en donde se han instalado retenes por parte de habitantes de las localidades de Nayarit, para evitar ingreso de extraños.

Una invitación para que no vengan, esto no es por ser mala onda si no que simplemente queremos protegernos a nosotros y a ustedes y mientras tiempo nos quedemos en casa y hagamos esto juntos, más rápido vamos a poder abrir las puertas de Sayulita y sus negocios”, añadió Cale Carranza un habitante de Sayulita.

Playas totalmente solas, hoteles vacíos y carreteras con baja afluencia muestran que esta Semana Santa, en Nayarit y otros espacios del mundo, será muy distinta a cualquier otra. Y al menos los comerciantes no estaban preparados para esto.

Malo, está mal el comercio ahorita, hay que llevar para la papa y pagar renta, luz y llevar para la comida”, señala Fermín Lozano un comerciante de la zona.

Por su parte, las autoridades de los tres niveles están apoyando esta medida contra el COVID-19 que mínimo durará dos semanas.

