El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, pidió que en bahía de banderas no se atienda a los visitantes, ya que tiene información de que llegaron personas de Guadalajara contagiadas del nuevo coronavirus COVID-19 para resguardarse en Nayarit.

Si estoy molesto porque tengo el dato de que están llegando personas de nuestro estado vecino, de Jalisco, personas que tienen positivo el coronavirus (Orthocoronavirinae) y vienen a encerrarse acá”, dijo esta tarde en una transmisión en vivo desde su Facebook.

Luego de informar que hay nuevo caso de coronavirus en dicha entidad, el mandatario aseguró que le llamó un funcionario de Guadalajara para avisarle de la llegada a Nayarit de jaliscienses que portan el virus.

No lo estoy inventando, una autoridad del estado vecino me llamó muy preocupado, muy responsable, me dijo: Toño son chingaderas que está gente irresponsable vaya para allá a llevarte este bicho. Los nayaritas están haciendo un buen ejercicio, se está comportando a la altura y van muy bien”.

Por tal motivo, el gobernador instruyó a Protección Civil y a la policía estatal para que no haya clubes ni piscinas colectivas en funciones.

Además, por medio de su cuenta oficial de Twitter, el gobernador de Nayarit expresó que ante la “presencia irresponsable” de visitantes de otros lugares del país, concretamente de la zona conurbada de Guadalajara, incluso con positivo de coronavirus, por ello recomendó:

Siempre son bienvenidos, pero en esta ocasión deben quedarse en sus lugares de origen. Cerraremos casas club, piscinas colectivas y toda atención a su presencia. Le pido a los habitantes de Bahía de Banderas se abstengan de prestar servicios a aquellos vacacionistas, que llegaron a casas y departamentos pues corren riesgo”, escribió.

Y pidió que si los lugareños identifican a visitantes se lo hagan saber a la autoridad para enviar servicios de Salud y de Protección Civil a efecto de garantizar su aislamiento.

