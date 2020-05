Diana no salió de fiesta vestida con prendas cortas, tampoco anduvo a altas horas de la noche entre las calles y mucho menos andaba “en malos pasos”; ella como miles de mexicanos cumplía el llamado al confinamiento contra el COVID-19; pese a todo ello, fue asesinada en su propia casa.

Fue el pasado fin de semana que se encontró el cuerpo sin vida de Diana Raygoza dentro de su hogar en el estado de Nayarit, reportes indican que presentaba heridas de arma blanca, pero se desconoce si tenía signos de abuso sexual.

¿Quién era Diana Raygoza?

La joven que fue asesinada este fin de semana, apenas tenía 21 años y estudiaba en la Universidad Autónoma de Nayarit, presuntamente cursaba la carrera de Derecho en dicha institución.

Las redes sociales de Diana estaba llenas de imágenes bellas, memes y comentarios de apoyo por parte de sus amigos y conocidos; no obstante, también tenían presente la violencia de género. Y es que hace meses la joven nayarita denunció a través de sus cuenta de Facebook que fue víctima de acoso por parte de un hombre.

Me encontraba de camino a casa, salí de la universidad y espere para tomar mi transporte como todos los días, nada fuera de lo normal y entonces un sujeto se acerca a mí y me pregunta la hora pero observándome de pies a cabeza y acercándose a más no poder, decidí alejarme mientras todos veían.

El tipo me sigue y me ve el pecho con mirada penetrante, me dice que si quiero una bebida que el me la invita, le digo que no y comienza a acercarse cada vez más para en una ocasión intentarme besar, no saben el asco y la incomodidad que sentí, se los juro sientes una impotencia enorme y ¿saben que es lo peor? Que había un sin fin de gente ahí mismo que solo me miraba en lugar de decir algo”, escribió.

La última publicación que hizo Diana en su Facebook fue un alegre meme en el que mostraba las diferencias de altura entre hermanos menores y mayores, la misma que ahora en lugar de estar llena de risas tiene varias reacciones con una lágrima.

El cuerpo de Diana presentaba heridas de arma blanca. Foto: Captura de pantalla

¿Qué han dicho las autoridades sobre el Caso Diana?

Hasta la publicación de este texto, ni la Fiscalía General del Estado de Nayarit o el propio gobernador de la entidad, Antonio Echevarría, han hecho un comentario o posicionamiento en torno a lo sucedido con Diana; cabría mencionar que la última publicación del mandatario en sus redes sociales fue dirigida a felicitar a Polo Domínguez González, diputado del congreso de la entidad, en su cumpleaños.

Mientras tanto en redes se unen para exigir justicia por Diana.

Se desconoce si sufrió abuso sexual antes de morir. Foto: Captura de pantalla

