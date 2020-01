¡Hechas en Tepic! Conoce las populares roscas bañadas de cajeta

El cierre del maratón Guadalupe-Reyes ha llegado y para despedirlo como se merece te presentamos las deliciosas Roscas de Reyes de Cruzita Robles una mujer originaria de Tepic, Nayarit que se atrevió a bañar en cajeta este tradicional bizcocho.

Roscas bañadas en cajeta, piña o chocolate

Desde hace 20 años Doña Cruzita comenzó a compartir con la gente de Tepic, Nayarit su don para preparar la tradicional Rosca de Reyes con un ligero cambio que hoy las han hecho famosas hasta en la Ciudad de México.

Yo lo que siempre he dicho es que estás roscas están hechas con magia y sobretodo con amor. Es algo que a mí me apasiona hacer, me gusta mucho saber que a la gente le encante tanto”, señala la señora Cruzita Robles.

De cajeta, calabaza, piña, chocolate o natural, así son las populares roscas bañadas en cajeta de Cruzita, mismas que cada año son llevadas a cientos de hogares en Tepic para celebrar este Día de Reyes.

El suave pan casero en forma de rosca es bañado ya sea con cajeta, chocolate o alguna mermelada de sabor, luego son adornadas por frutos secos, higos, cerezas y nuez.

Tiene ate, tiene fruta seca, tiene mango deshidratado, tratamos de que tenga papayo, kiwi, lo Rojito que es tradicional navideño que es la cereza, membrillo, arándanos, ciruela pasa y uva pasa”, apunta Cruzita, la creadora de las originales roscas bañadas de cajeta.

A pesar de contar con todos estos ingredientes, Cruzita no se olvida de la parte especial de este bizcocho y las roscas bañadas en cajeta llevan dentro a cuatro figuras del niñito Dios.

20 años de tradición con la con las roscas

Desde hace 20 años, las roscas de Cruzita son reconocidas por su colorido pero también por su sabor y hay quienes vienen de visita a Nayarit y aprovechan para llevar a otros estados. Como Elia que aprovechó su visita a Tepic para llevar roscas a la Ciudad de México.

Con un precio que va entre los 260 y 350 pesos estás roscas se han convertido en una tradición nayarita en estas fechas.

Encuentra las originales roscas bañadas en cajeta sólo en Tepic, Nayarit, con Doña Cruzita.

