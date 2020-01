Casi matan a su perro en vuelo a Monterrey; esto responde aerolínea

El pasado lunes 6 de enero, una persona viajó en avión de Mexicali, Baja California, a Monterrey; sin embargo, al llegar a la capital de Nuevo León se percató que la jaula donde iba su perro, estaba rota, provocando lesiones que afirmó, casi matan a su mascota; a lo que la aerolínea Volaris publicó un video del hombre, donde señaló que el daño al objeto fue porque él la rompió.

La jaula donde iba el perro durante el vuelo. Foto: Luis Fernando Prone

La versión de la aerolínea

La aerolínea Volaris publicó un video en sus redes sociales donde muestra al hombre, que está con una empleada en la terminal aérea de Monterrey y rompe la jaula de su perro con el pie, aludiendo que las imágenes compartidas por el afectado, no corresponden a los hechos.

La aerolínea dio su versión de los hechos. Foto: @viajaVolaris

La versión del usuario

Luis Fernando Prone, a través de su página en Facebook posteó una grabación este miércoles, donde afirma que la jaula de su perro ya estaba rota (a pesar de ser de un material muy resistente) cuando llegó al mostrador de la aerolínea en Monterrey; y dijo, que él la terminó de romper por impotencia ante el poco caso que le hacían los trabajadores de Volaris.

Quiero aclarar, el video que acaba de publicar Volaris en su cuenta de Instagram, me parece inadmisible que se quieran lavar las manos con este video, lo voy a aclarar de la siguiente manera. Efectivamente, sí soy yo terminando de romper la jaula de mi mascota, porque estaba yo muy molesto por lo que acababa de suceder, porque no me estaban haciendo caso en el mostrador de Volaris, cuando por fin me hacen caso le digo a la señorita: ¿le parece correcto esto? Y aviento la jaula de mi perro y la piso por lo molesto que estaba, pero no quiero que se desvíe el tema y no quiero que se limpien las manos con este video, porque saben que sí hubo un daño, mi mascota sí está lastima, y sí rompieron la jaula”. Luis Fernando Prone .

El usuario reiteró su preocupación por su perro, debido a que en México las leyes no protegen a las mascotas, ya que se les ve como un bien inmueble.

Las aerolíneas hacen lo que quieren con nosotros, nos roban las maletas, nos rompen las maletas, nos roban cosas dentro de las maletas y aparte hacen esto con nuestras mascotas.” Luis Fernando Prone .

La versión de lo ocurrido en Monterrey, tanto del hombre y de la aerolínea, generaron reacciones a favor y en contra en redes sociales:

Algunos están a favor del usuario, otros están con la aerolínea. Foto: redes

