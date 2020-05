Un chef pastelero en Nuevo León se hizo viral por criticar a “gorditos” o personas con sobrepeso, usando palabras como “inservibles” y “horripilantes”, esto sin importar que sea clientes, colegas suyos o cualquier persona, motivo por el cual los usuarios arremetieron contra él en redes sociales.

¿Qué dijo el chef pastelero?

“Lo voy a decir, pero si uno de mis terrores más terrores, pero terrores sobre la faz de la tierra era engordar, aparte de verme horrendo, que seguramente me voy a ver horrendo, es lo inservible que es la gente gorda para deambular y para convivir, se atraviesan, ocupan dos pasillos del súper, son lentos, no puedo. Yo creo que es la cosa más terrible que me pueda pasar, no tanto, bueno sí, lo horripilante que me pueda llegar a ver, como una botarga, pero lo inservible que es la gente, o sea un pastelero gordo es inservible, o sea estorba, arruinan el pastel con la panza, comen todo el día, que pena, que pena decirlo pero acabo de pasar el súper horrendo, horrible, inservible.” Chef Mauri .

Así reaccionaron en redes sociales

Hubo mucha gente molesta por el video del chef. Foto: Facebook Daniel Araiza

Pronunciamientos por el video difundido

Usuarios en redes sociales identificaron a este hombre como el Chef Mauri, quien trabajaría en Carlotta Alta Panaderia Mexicana y Kinky Treats en San Pedro Garza García, Nuevo León; sin embargo, hasta este lunes por la mañana, ninguno de los establecimientos se ha pronunciado tras el incidente viralizado este fin de semana.

¿Cuál es la postura del chef?

Por el momento se desconoce si el denominado chef Mauri ha reaccionado o dado una postura sobre su video. Su cuenta en Instagram aparece privada, por lo que no se puede apreciar si hay comentarios u otra grabación donde dé a conocer si se equivocó, si pidió una disculpa o si las formas de expresarse no eran las correctas.

