Los próximos 9 y 10 de mayo cerrarán las pastelerías en Nuevo León, esto como medida de prevención ante la actual contingencia sanitaria del coronavirus COVID-19, así lo dio a conocer en rueda de prensa el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos.

Hablé con algunas dueñas y dueños de pastelerías, vamos a cerrar las pastelerías los días 9 y 10 de mayo, hable con ellos para que busquen diferentes plataformas para que sean llevados a domicilio o que se adquieran en días previos y los guarden, aunque se supone no hay celebración.” Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León .

Para el funcionario el mejor regalo el “Día de la Madre”, sería no llevar el virus

No es un alimento esencial, es muy sabroso el pastel, me encanta los pasteles, pero no es un alimento esencial, no debe haber festejo el Día de las Madres porque probablemente le llevemos de regalo a nuestra mamá el virus, el coronavirus, que la puede matar y ese va a ser el regalo que le vamos a dar, en lugar de darle flores o un abrazo después. Esto (COVID-19) va a pasar y depende de nosotros, del comportamiento de los seres humanos que nos quedemos en nuestra casa, pero entre más se relajen las medidas la pandemia va a seguir avanzando.” Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León .

Así va el COVID-19 en Nuevo León

De acuerdo con su último reporte de este lunes por la pandemia, la Secretaría de Salud local tiene un registro total de 828 casos confirmados, de éstos 449 son confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) y el resto por hospitales y laboratorios privados. Hay 131 casos sospechosos, suman 70 hospitalizados y 25 muertos.

Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Pedro, Juárez, Escobedo, San Nicolás y Santa Catarina, son los municipios que más casos registran de coronavirus COVID-19.

