Las agresiones o discriminaciones contra personal de Salud en México no paran. Un enfermero describió cómo el chofer de un camión le negó el acceso al transporte público en Nuevo León, solo porque lo vio con su uniforme y cubrebocas, por lo que un presunto temor a la pandemia del coronavirus COVID-19 habría sido la causa del evento.

El joven se llama Uziel Carranco, y a través de sus redes sociales aprovechó la oportunidad para narrar los hechos y de paso manifestar su impotencia e incomprensión hacia el conductor:

Me siento súper enojado porque ya voy a trabajar, entro a las nueve y un camión no me quiso subir, pensé que esto no pasaba acá pero es verdad, no me quiso subir porque traigo el uniforme. Me dio mucho más coraje porque literal llevo más de 20 minutos esperando y subió a todos, y a mí me dijo que no y me da mucho sentimiento, yo traía mi cubrebocas y no me quiso subir.” Uziel Carranco, enfermero .

Para este trabajador del sector Salud en Nuevo León, no fue necesario que esta ocasión hubiera una agresión física, sino que el mero hecho verbal fue suficiente para generarle impotencia y sobre todo tristeza al sentirse señalado y que el resto de las personas lo vieran, sin que tampoco lo apoyaran o le dijeran algo al chofer:

Me dijo fuerte y claro, tú no, tú no subes. Y sentí bien feo porque toda la gente se me quedó viendo, pero pues bueno es México, qué más le podemos hacer. Pues ni modo a esperar otro camión a ver si me sube, y espero que no se me haga tarde para ir a trabajar porque no puedo llegar tarde.” Uziel Carranco, enfermero .

Agresiones a personal de Salud

Apenas el pasado lunes, la jefa de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Fabiana Maribel Zepeda Arias, daba a conocer que se tienen registradas 21 agresiones a personal del sector salud, en al menos 12 estados del país:

Ciudad de México Estado de México Yucatán San Luis Potosí Sinaloa Jalisco Puebla Morelos Coahuila Guerrero Quintana Roo Durango

