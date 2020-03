Coronavirus en México: Nuevo León confirma 12 casos por COVID-19

Este lunes, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, encabezó una conferencia de prensa para dar a conocer la actualidad por el tema del coronavirus COVID-19 en el estado; ahí, destacó que la entidad registra hasta el momento 12 casos confirmados por dicha enfermedad.

El resumen en Nuevo León

68 casos totales

12 confirmados

35 negativos

21 sospechosos

El funcionario señaló que, este domingo, se recibió información de los últimos casos por coronavirus COVID-19 en dicho estado:

Un masculino de 72 años de edad que viajó a Estados Unidos, se encuentra en aislamiento en casa recibiendo tratamiento; una paciente femenina de 79 años que viajó a España, se encuentra con tratamiento y aislamiento en casa; una paciente femenina de 82 que también viajó por España; un masculino de 72 años que viajó a Estados Unidos, tiene un contacto, está asintomático el contacto; también está un paciente masculino de 33 años que viajó a España, con dos contactos asintomáticos; una paciente femenina de 27 años que viajó por España; y el último caso es un masculino de 53 años que también viajó del 6 al 10 de marzo por España.” Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León .

Si aún tienes dudas sobre cómo protegerte del coronavirus COVID-19, ve de qué manera debes lavar tus manos, aquí te damos el proceso paso a paso.

El funcionario aprovechó para mencionar que estas personas se hicieron una prueba en hospitales privados para detectar al coronavirus COVID-19; mismos que, también fueron confirmados por el laboratorio de la Secretaría de Salud estatal.

Se reitera no acudir a eventos de concentración masiva

Vamos a cuidarnos todos, no vayan a lugares muy concurridos, de repente podríamos estar con una persona que tiene el virus y nos vamos a contagiar. Como bien lo saben ya tenemos más casos, y seguramente se nos van a ir presentando más casos, por eso quiero que me ayuden todos a tratar de no acudir a eventos de concentración masiva de personas, nosotros como autoridad vamos a ir tomando acciones, las cosas cambian minuto a minuto, día a día.” Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León .

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?