Este miércoles, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, anunció que no habrá venta de cerveza en el estado, debido a la contingencia sanitaria que ha generado el coronavirus COVID-19.

La suspensión de venta se aplicará a partir de este viernes 3 de abril.

¿Por qué no se venderá cerveza?

El gobernador de Nuevo León señaló, en rueda de prensa, que la producción de alcohol o bebidas alcohólicas como la cerveza, no es una actividad esencial, de ahí que en consecuencia será un producto no disponible para la población mientras no se termine el combate al coronavirus COVID-19:

Se para la producción, se para la distribución, y por lógica y consecuencia se para la venta de los establecimientos. Si no habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas, no son esenciales, y es a partir del día 3 de este mes.” Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León .

El mandatario pidió que antes de la cerveza, está el bienestar de las familias

Ustedes mismos ponen en riesgo, se van a ir con el 6 pero contagiados a su casa, y van a contagiar a sus hijos, y el 6 se va a quedar ahí en el refrigerador, no vale la pena por favor ayúdenos, hagan que esto funcione, y luego ya después de que pase quizá hagamos una gran fiesta si lo logramos, hagan que esto funcione, así que por favor no hagan esas compras de pánico, ni por las cervezas, ni por nada, vamos a ayudarnos entre todos.” Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León .

Así marcha el COVID-19 en NL

La Secretaría de Salud estatal informó que hasta este miércoles, Nuevo León lleva un registro de 78 casos confirmados por el coronavirus, además de que también hay casos39 en los laboratorios privados.

Actualmente se tienen ocho pacientes internados, cinco de ellos en estado crítico y tres delicados. El primer paciente positivo por transmisión local, ya fue egresado del hospital y se encuentra recibiendo atención en su casa.

Por su parte, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, indicó que Nuevo León ya cuenta con 50 mil pruebas para detectar el coronavirus COVID-19, y añadió que si se requirieran más, están en condiciones económicas de conseguir más.

