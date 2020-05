Cerca de 2 millones de pesos (mdp) fueron necesarios para que un paciente con coronavirus COVID-19 se recuperara en Nuevo León. Se trata de Víctor Escamilla, quien por el momento presenta algunas secuelas de la enfermedad, pero poco a poco ha podido recuperar su rutina.

Esta es su historia

Los primeros días de abril, Víctor comenzó a presentar síntomas de esta pandemia, pero fue hasta el día 7 de ese mes, que acudió a un hospital privado al presentar problemas respiratorios. Una vez que comenzó a ser analizado, con el pasar del tiempo su estado de salud fue empeorando cada vez más.

Tuvo que ser intubado y permaneció en estado crítico 15 días.

Parte de su recuperación fue gracias al plasmado donado

Uno de los tratamientos que le aplicaron y que contribuyeron a su recuperación, fue gracias al plasma donado de otros pacientes que se recuperaron del coronavirus COVID-19. De esta forma, y tras casi un mes hospitalizado, este hombre comenzó a volver a la normalidad.

“Víctor estuvo internado del 7 de abril al 5 de mayo, estuvo internado en un hospital privado, su cuenta fue de alrededor de 2 millones de pesos, él gracias a la atención del equipo de enfermería y de los médicos tiene la suerte de estar aquí, ya que si bien sabemos un 60, 80% de pacientes que son intubados fallecen.” Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León .

Presentó estos síntomas:

Fiebre.

Diarrea.

No detectaba sabores.

Tos seca.

Cuadro Respiratorio.

Víctor Escamilla lanzó este mensaje a la ciudadanía

“(¿Dónde adquiriste este virus?) No, es muy difícil, mi labor es en distintos centros hospitalarios y realmente tomando todas las medidas que estaban como mascarilla, gel, sana distancia, a pesar de todo eso lo adquirí, no sé en qué momento me equivoqué. Quiero concientizar un poco a la gente, todos estamos expuestos y a cualquiera nos puede suceder. Quédense en casa y extremen las medidas preventivas.” Víctor Escamilla, paciente recuperado .

COVID-19 en Nuevo León

Durante la rueda de prensa para dar a conocer el caso de Víctor, este miércoles, también se aprovechó para actualizar los casos de coronavirus COVID-19, y en total la cifra llegó a mil 183. De éstos, 720 son casos validados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), el resto por laboratorios y hospitales privados.

También se presentaron cuatro nuevas defunciones , con lo que el número llegó a 43.

, con lo que el número llegó a 43. El número de casos sospechosos se ubica en 239.

