Este podría ser un reloj digital más, pero a diferencia de otros, podría salvar la vida de una mujer, adulto mayor o niño en situación de riesgo. En Escobedo, Nuevo León, fueron entregados 30 de estos dispositivos a personas víctimas de violencia, sobre todo, durante el confinamiento por el coronavirus (orthocoronavirinae).

El reloj emite una alerta de auxilio a través de una señal GPS, misma que es recibida por la policía de proximidad y el C4, quienes monitorean 24 horas.

Cuando la alerta de este reloj es activada, ubican a la víctima y brindan atención.

María es una de las beneficiadas: por más de cuatro años fue violentada por su pareja, pero aún no está totalmente a salvo.

Todavía no lo superó, pero lo haré totalmente cuando sepa yo que mi expareja no anda en la calle, y si anda en la calle, que esa persona sepa que no tiene para nada que acercarse conmigo". María, víctima de violencia.

Para la entrega de los relojes, fueron tomados en cuenta: la situación de riesgo, atención requerida y antecedentes de llamadas de auxilio.

Si quieren poner una denuncia ante el Poder Judicial, también está en confinamiento. La Fiscalía también está solo recibiendo cuestiones inmediatas y entonces nosotros como municipios sabemos de la gran responsabilidad que tenemos de proteger a las personas en esa circunstancia inmediatamente, independiente que las cadenas de justicia se lleven a cabo posteriormente". Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo.

Una vez que es recibida la llamada, a los agresores se les imponen medidas de restricción y arresto; a la par, la Policía de Proximidad, la Unidad de Atención a Víctimas y el Instituto de la Mujer, dan apoyo psicológico y legal a las víctimas.

