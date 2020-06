En Nuevo León, pacientes saturan servicio de pruebas COVID-19

Ante el menor síntoma de gripa, dolor de cabeza, tos seca, fiebre o similar al coronavirus, los regiomontanos saturan las pruebas Drive Thru.

Uno de los módulos ubicado en el municipio de Apodaca, sobre la avenida Miguel Alemán, se apareció saturado de vehículos y personas a pie que buscaban realizarse la prueba SARS-Cov-2.

La mayoría de las personas acudieron por sentir uno o dos síntomas coincidentes con coronavirus, pero otros requieren la prueba para retomar sus trabajos, pues sus superiores se las piden para comprobar que no están contagiados para regresar a sus empleos.

José Luis Castillo es un joven al que le piden el resultado negativo de la prueba Drive Thru para poder regresar a su trabajo. El primer test se lo hizo hace dos semanas y aún no recibe los resultados:

Simplemente traía dolor de cabeza, gripa, dolor de garganta y tos, y la docta del IMSS me dijo que era sospechoso de COVID-19, y que marcara un número para que ellos fueran a hacer la prueba a mi casa, pero la prueba en el teléfono dure dos horas en línea y me dijeron que no era apto a que fueran a mi casa porque no tenía ninguna incapacidad, porque podía caminar. Ahorita no me pueden dejar entrar al trabajo porque no tengo una prueba negativa de coronavirus. Me siento mejor: ya me duele la cabeza nada más y un poquito de gripa; podía recuperar la respiración, pero ya me siento mucho mejor".

A realizarse las pruebas Drive Thru también acudieron quienes tenían recetas médicas, síntomas y que sus médicos les sugirieron realizarse la prueba al presentar gripa, dolor de cabeza y tos, pero el personal del sector salud se negó a realizarles la prueba.

Tengo dolor de garganta, dolor de cabeza y tos; de hecho aquí tengo unas recetas de doctores. Vine a hacerme la prueba porque el doctor me dijo que comenzaron a regresar los síntomas y me aconsejo venir a realizarme la prueba para descartar que tenga coronavirus y deba estar en un aislamiento(...) Tengo más de una hora y la señorita habla conmigo y me dice que no puede hacerme la prueba porque no presento fiebre alta. Después de insistirle, le digo que ya tengo los síntomas desde hace dos o tres semanas y me pide que me vaya a hacer la prueba al IMSS". Luis Gerardo Zavala.

Incluso se presentaron regios que hace más de dos semanas se realizaron la prueba y aún no han tenido en sus manos sus resultados para confirmar o descartar el contagio de coronavirus.

De acuerdo con las autoridades del sector salud, en Nuevo León hay personas que se han realizado hasta 10 veces las pruebas y eso retrasa la entrega de resultados, ya que desde que se reactivaron varios sectores esenciales, se realizan más de dos mil 300 pruebas diarias al salir a trabajar, lo que incrementa el número de contagios sospechosos.

