Impacta tren a camioneta en Nuevo León, hay tres muertos

La tarde del sábado se registró un aparatoso choque entre un tren de carga y un camioneta particular en la periferia del área metropolitana de Monterrey, el cual dejó un saldo de tres personas fallecidas y una más desaparecida en el municipio de Hidalgo, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró alrededor de las 16:30 horas en la intersección de la Línea M ferroviaria (Tampico-Gómez Palacio), con la calle Niños Héroes, en la colonia Cuauhtémoc de la mencionada comunidad.

De acuerdo con relatos de algunos testigos, la camioneta tipo pickup, con placas de circulación SPH 59-54, intentó ganarle el paso al ferrocarril, perteneciente a la empresa Ferromex.

Sin embargo, al no poder detener su paso, la locomotora impactó al vehículo y lo arrastró alrededor de 200 metros, provocando la muerte de al menos tres tripulantes de la camioneta, cuyas identidades no fueron reveladas, quienes quedaron prensadas en el interior de la misma.

Al llegar los elementos de rescate, bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos al lugar, se reportó que en la camioneta también viajaba un menor de edad, el cual se encuentra en calidad de desaparecido, por lo que las autoridades y cuerpos de auxilio comenzaron a realizar una búsqueda en un terreno baldío aledaño a la zona del impacto.

Protección Civil de Nuevo León, así como unidades de emergencia del municipio de Hidalgo, arribaron al lugar para realizar las maniobras de rescate de los cuerpos, así como sus respectivas identificaciones, además de dar con el paradero del menor.

Hasta el momento la empresa Ferromex no se ha pronunciado respecto al accidente; además, sigue sin darse a conocer las identidades de los fallecidos y, las autoridades locales no han dado a conocer si se localizó o no al menor que presuntamente desapareció durante el accidente.

