Los enfermeros y enfermeras regiomontanos que fueron secuestrados en la Ciudad de México llegaron a Monterrey, Nuevo León, la tarde de este viernes.

A su llegada, amigos y familiares recibieron a los trabajadores del sector salud en la terminal del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

En un inicio, su arribo estaba programado a las dos y media de la tarde, pero los 14 enfermeros, nueve mujeres y cinco hombres, optaron por viajar juntos y cambiaron su vuelo para llegar a las cinco de la tarde a Monterrey, Nuevo León.

Al aterrizar el vuelo 186, elementos de Fuerza Civil y personal del sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también llegaron a la terminal aérea para trasladar a los trabajadores del sector salud.

Solicitaron una investigación y aclaración de su secuestro al asegurar que quien lo llevó a cabo fue un militar, quien les solicitó más de medio millón para liberarlos.

Más de medio millón por mis compañeros afectados; la familia y los compañeros, molestos, y más que nada la autoridad competente nos debe una aclaración ante la situación que vivimos porque, en realidad, deben de dar algo de explicación las autoridades competentes sobre este militar que realizó este secuestro", Mario, enfermero secuestrado.

Una de las víctimas narra lo que vivieron durante las 15 horas que estuvieron privados de su libertad.

Nos quitaron nuestras cosas, abrieron mis cuentas y comenzaron hablarles a mis familiares, nos tomaron fotos, a unos desnudos y a otros semidesnudos, la verdad sí fue un secuestro, no fue virtual porque siempre hubo una persona con nosotros", Marina, enfermera secuestrada.

El sindicato del IMSS apoyará psicológicamente a los 14 enfermeros y enfermeras ante las secuelas que puedan tener. La versión de la participación de un militar en su secuestro, para la delgada del instituto aún no está confirmada.

Lo único que ellos nos comentaron es que había una persona ahí con uniforme militarizado, pero no sabemos más detalles, desconozco ese dato, no sabría decirle si esto fue real. No sabemos si esta persona fue parte de las personas que estuvieron ahí como víctimas o estaba involucrado", Karla López, delegada del IMSS Nuevo León.

