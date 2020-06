Una presunta avispa asiática en Monterrey, fue difundida a través de las redes sociales, abriendo el debate entre los usuarios de Nuevo León principalmente, ya que varios quedaron sorprendidos por el animal, aunque muchos otros lo contradijeron.

Este material comenzó a viralizarse rápidamente, debido a que fue catalogado como el primer avistamiento de este insecto en la zona, como se indica en el video:

Bueno, pues no hay hora que no llegue y plazo que no se cumpla, al parecer tenemos ya al abejorro japonés mandarina, vean el tamaño. Increíble, jamás me imaginé ver que llegara tan rápido este animal.” Supuesto descubridor .

Se advirtió sobre la peligrosidad de la presunta avispa asiática en Monterrey

La persona que descubrió al supuesto abejorro japonés, incluso hizo una mención sobre la peligrosidad de este animal, ya que su propia naturaleza así se lo indica:

Estos animales son carnívoros, matan a las abejas, andan patrullando y cuando encuentran una colmena mandan una señal, con la cual traen a más abejorros. Jamás habíamos visto a un abejorro de esta magnitud, vean el aguijón, ese aguijón es demasiado grande, el animal es muy grande, es el famoso abejorro japonés. Increíble, pero ya llegó.” Supuesto descubridor .

Debate en redes sociales

Tras la publicación del presunto hallazgo del animal, que en seguida captó la atención de los usuarios; muchos de ellos, se sorprendieron por el hecho, ya que tampoco habían visto algo parecido, aunque otros más descalificaron el video y afirmaron que no era una avispa asiática como se especuló inicialmente.

Este usuario afirma que es una Sphecius speciosus, ni siquiera es una avispa. Foto: Facebook Daniel Mateo Rangel Resendez

Respuestas de todo tipo entre los usuarios. Foto: Facebook Apodaca en Alerta

¿Qué dicen las autoridades?

Hasta este viernes por la mañana, ninguna autoridad de Nuevo León, de Monterrey, de otro municipio, de salud o de seguridad, han publicado algún comunicado donde emitan un pronunciamiento sobre este supuesto hallazgo, por lo que se desconoce la veracidad del mismo, así como la fecha y el lugar exacto donde se habría grabado el evento.

