Médicos del Hospital Covid 67 del IMSS en Apodaca, Nuevo León, obtuvieron una suspensión de amparo para evitar atender a pacientes con coronavirus, al asegurar que no cuentan con capacitación e insumos para hacerlo.

Con dicha acción, los abogados Luis Rivera y Arturo Ramírez lograron evitar que dos médicos sin capacitación para atender a pacientes con coronavirus sean obligados a dar atención sin tener la preparación para ello.

Además, los litigantes aseguraron que hay más de 10 procesos dónde se busca que los doctores del hospital 67 del IMSS reciban capacitación e insumos, o de lo contrario, no atenderán a los enfermos para evitar contagiarse.

De acuerdo con la información proporcionada, los médicos de dicho hospital no se niegan a dar la atención; sin embargo, buscaron acción judicial como medida para evitar contagiarse al estar expuestos de contraer el virus.

El pasado 23 de abril un grupo de médicos del hospital 67 del IMSS bloquearon la carretera Miguel Alemán para solicitar insumos, como caretas, tapabocas, guantes y ropa adecuada, para evitar contagiarse.

Días posteriores a su manifestación frente a las pistas del Aeropuerto Internacional de Monterrey, los médicos recibieron insumos de la federación, pero aun así buscaron la suspensión para protegerse y proteger a sus familias del contagio al trabajar en una zona de riesgo.

Los dos médicos que lograron el amparo tienen especialidad de anestesiología y padecen de hipertensión, por lo que los magistrados fallaron a favor de ellos, mientras que el resto aún están en análisis al contar con especialidades que están dentro de los parámetros para brindar la atención a los pacientes contagiados de coronavirus.

Los médicos no están solos, los médicos también son personas y tienen un tribunal para que ejerzan sus derechos y los defiendan... recurrieron a esta decisión para que la resuelve un tribunal colegiado con tres magistrados, y resolvieron que el IMSS no tenía razón, el IMSS no debe obligar a los médicos que tengan padecimientos, ya sea ellos o incluso sus familiares, a tratar pacientes Covid sobre todo si no tienen la especialidad”, Luis Rivera, abogado de Médicos del Hospital 67 Covid.

