Nuevo León: Maestra regia relata cómo es vivir en China con el COVID-19

María Guadalupe Arroyo Obregón es una maestra regia que actualmente radica y trabaja en China desde hace tres años. La oriunda de Nuevo León relata cómo es vivir en aquel país, justo en esta época en que el nuevo coronavirus COVID-19 comenzó a brotar, expandirse e incluso terminar con la vida de centenares de personas.

¿Cómo pasó de Nuevo León a China?

Esta maestra llegó a New Town, provincia de Cantón, para dar clases de inglés; sin embargo, su vida dio un giro radical comenzando este 2020, cuando comenzó a expandirse el coronavirus COVID-19.

Comenzó al aislamiento

Conforme fueron pasando los días y la gravedad por la enfermedad, Lupita tuvo que permanecer en aislamiento en su departamento, debido a las restricciones que fueron ordenadas a los habitantes.

Poco a poco, la profesora comenzó a percibir la escasez de ciertos productos

Lupita no es la única maestra mexicana en China, la regia señala que además de ella, hay otros 56 docentes mexicanos en aquella nación, y todos tienen la misma problemática, les hace falta tapabocas y gel antibacterial (cómo hacerlo en casa).

Guadalupe y el resto de mexicanos acudieron al consulado, pero...

Simplemente con los compatriotas que se encontraban en la zona cero, pedían ayuda para salir de ahí, el gobierno en general no tuvo buena respuesta a los mexicanos en China. Da un poco de coraje porque el gobierno solo ofrece la ayuda, pero cuando realmente se necesita, no hace nada.” María Guadalupe Arroyo Obregón, maestra regia en China .

Ante la nula ayuda de autoridades, recurren a sus familias

Desde el país asiático, la docente Lupita se puso en contacto con su familia en Nuevo León, misma situación que sucedió con sus otros 56 compañeros. Ante los hechos relatados por el coronavirus COVID-19, los familiares de los mexicanos en China se pusieron de acuerdo para contratar un envío con el producto de sanidad requerido.

Sin embargo, el costo es de 30 mil pesos, situación que les es complicado de juntar.

Estoy muy preocupada por ella (Lupita), desde que no la tengo conmigo y que está pasando por ese problema, y de que aún no le han llegado sus cosas que necesita, entonces lo que más deseo yo es que tenga el apoyo de la gente, le ayuden con las cosas que necesita.” Verónica Obregón, mamá de Lupita .

Si alguien quiere apoyar a la maestra Guadalupe y al resto de los 56 mexicanos que dan clases en China, pueden enviar tapa bocas, gel antibacterial y demás productos en Monterrey, Nuevo León, esto sobre la calle Alfonso Reyes esquina con Juan de la Barrera, colonia Obrera, a unas calles del Parque Fundidora.

Se hace un llamado a no caer en compras de pánico

Finalmente, Lupita aconseja a quienes viven en México a no caer en compras de pánico por este tema del coronavirus COVID-19, ya que eso provoca el desabasto de productos, e incluso por tener que salir a la calle y tener algún contacto contra persona, se corre la posibilidad de contraer la enfermedad durante un descuido.

No entren en pánico, el pánico es malísimo en éstas situaciones, nada de compras de pánico en los supermercados y terminan con todo, tienen que entender que si no te quieres contagiar no se trata de que tú te quedes con todas las cosas, sino que todas las personas tengan acceso a los antibacteriales, o a los cubre bocas.” María Guadalupe Arroyo Obregón, maestra regia .

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?