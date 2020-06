En Nuevo León, una mujer contagiada de coronavirus COVID-19 narra lo difícil que es combatir esta pandemia, enfermedad que contrajo luego de que a su suegro lo operaran de emergencia en el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS), después de eso ella y otros 8 miembros de su familia resultaron enfermos.

Narra lo difícil que es tener COVID-19

“Quiero hacer este pequeño video para decirte que de verdad te cuides, porque los últimos 10 días que he vivido han sido espantosos. Estuve cinco días en casa, con todos los síntomas que ya has escuchado seguramente, pero yo no había sentido ese nivel de cansancio, ese dolor de cabeza tan horrible, ni las temperaturas tan fuertes, ni sobre todo lo peor, no poder respirar, eso es lo peor.” Paciente de COVID-19 .

Esta mujer comentó que tras presentar los síntomas del coronavirus COVID-19 la llevaron a urgencias el jueves pasado y de ahí ya no salió. Explicó que a pesar de todo, su cuadro infeccioso es leve y no tuvo necesidad de ser intubada, aunque resaltó que como tarea tiene que cuidar sus pulmones.

Regia te pide que no hagas fiestas y conserves tu sana distancia

“Estoy tremendamente agradecida por estos campeones que se están partiendo el alma y la espalda por cada uno de nosotros. No tienes idea de lo que se vive aquí en los hospitales en general. Quisiera pedirte que te cuides, sé que todos hemos pasado cosas difíciles en esta cuarentena, pero usa tu tapabocas, lávate tus manos, gel para todo, sana distancia, no hacer fiestas en las casas.” Paciente de COVID-19 .

La paciente destacó lo importante que es tener una sana distancia, ya que ella y otros familiares estaban cuidando a su suegro, por un tumor y metástasis por fumar, de ahí que al señor adquirió el nuevo coronavirus.

Tras ser atendida, esta mujer recibió tratamiento de plasma y otros medicamentos, por lo que espera terminar próximamente con la enfermedad; por ello, pidió a la gente tomar conciencia de la actual contingencia sanitaria, porque algo de lo peor que puede ocurrir es que no haya hospitales suficientes para atender a todas las personas.

Hasta este domingo, Nuevo León tiene registrados en total 9 mil 786 casos confirmados por coronavirus COVID-19, 662 hospitalizados, 6 mil 132 recuperados y 348 fallecidos.

