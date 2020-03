Regia narra cómo sobrevivió al ataque de su expareja en Nuevo León

Este domingo, en Nuevo León, una usuaria de Facebook relató cómo fue víctima de un ataque por parte de su expareja. Tras sobrevivir a los golpes publicó un video donde ella deja en claro que cualquier cosa que le llegue a pasar sería culpa del hombre, de nombre Alfonso Lozano Tovar.

Esta es la historia de Becky

Wera Nails, o Becky, comenta que trabaja de lunes a sábado para sacar adelante a sus hijos, descansando únicamente los domingos. Este fin de semana cuando llegó a su casa en Monterrey, Nuevo León, se percató que adentro estaba su expareja, quien entró sin permiso, ya que están separados.

El agresor estaba presuntamente alcoholizado y drogado

Lo encuentro dentro de mi casa, tomado y drogado, le reclamo el por qué está adentro de mi casa, me empieza a decir que es su casa, cuando él no vive aquí. Me quiere abrazar y me dice bésame, lo cual no hago y lo quito, le digo que nunca más voy a regresar con él, se molesta, me empieza a agredir. Me arrastra en el piso de mi casa, me patea, me patea el cuerpo, se sube arriba de mí, empieza a patearme mi cabeza, mi espalda, mis costillas.” Becky .

Fue golpeada por su expareja. Facebook Becky

Tras el ataque contra esta mujer en Nuevo León, la víctima señaló que su expareja le quitó su celular, medio por el cual trató de llamar al 911, y sale de la vivienda, por lo que ella trata de recuperar su celular; sin embargo, recibe una amenaza que atentaría contra su vida.

Me voy detrás de mi celular porque es mi herramienta de trabajo, voy detrás de mi celular, se subo al carro a querérselo quitar y me dice te voy a llevar y te voy a tirar del carro, si eso es lo que quieres te voy a matar.” Becky .

El hombre ingresó sin permiso a la casa de la mujer. Facebook Becky

Las acciones habrían pasado de un ataque, a un intento de atropellamiento

Me toma de los cabellos, me baja por el lado de él, me tira al piso y no sé cómo fui a dar debajo del carro, mis piernas estaban debajo del carro y mi cabeza atorada en la puerta y el con el carro prendido quería cerrar la puerta para irse y dejarme tirada. Como pude saqué mis piernas, después agacho la cabeza, le da al carro y se va.” Becky .

Tras este ataque, Becky remarca que hizo pública su historia para que su expareja, a quien hace como responsable en caso de sufrir algo peor, la deje en paz. Asimismo, comenta para UnoTV que este lunes piensa acudir al Instituto de la Mujer en Nuevo León para interponer una denuncia.

