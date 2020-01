Si no sirve validador ¡pasaje gratis en Nuevo León!

Para iniciar de forma correcta el año, en materia de transporte, el gobierno de Nuevo León remarcó a los ciudadanos que tendrán pasaje gratis, si al subir a una de las unidades de servicio, estas presentan irregularidades en su validador.

Así deben darte pasaje gratis:

Si el validador está tapado

está tapado Si el validador no funciona

no funciona Y presentando en mano tu tarjeta de transporte

A través de sus redes sociales, la Agencia de Transporte y Vialidad de Nuevo León remarcó el concepto del validador, para dar el pasaje gratis en automático.

Es tu derecho que el transporte cuente con todos los requisitos

Si eres usuario de la tarjeta feria y en la ruta donde viajarás no funciona el validador, puedes acceder de forma gratuita ¡es tu derecho, no te dejes!” Agencia de Transporte y Vialidad de Nuevo León .

Así reaccionaron usuarios en redes

En las mismas redes sociales, varios usuarios expresaron su sentir con la medida anuncia, ya que personas como Irma Aréchiga, señalaron que los choferes en la Ruta 1 no respetan el pasaje gratis.

Me sucedió en una ocasión y la mujer no me quería dejar subir si no pagaba en efectivo y todavía que la mugre ruta tarda en pasar muchísimo tiempo, tener que esperar a que pase otra ruta 1 directo sólo porque el validador no funcionaba. Es una burla”. Irma Aréchiga, usuaria .

Otro caso es el de Alberto Castañeda, quien afirmó que en la Ruta 99 hay choferes que siempre les falla el validador y sólo dejan subir al que pague en efectivo.

Por su parte, Jessy Reyna de González sugirió que las autoridades deberían de entablar pláticas sobre el pasaje gratis con los transportistas de Nuevo León, ya que no siempre respetan la medida establecida.

“Pues deberían empezar por ponerse de acuerdo con las rutas para que mantengan informados a sus choferes porque ninguna ruta lo respeta.” Jessy Reyna de González, usuaria .

