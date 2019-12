Mototaxi hecho trineo navideño reparte sonrisas en Oaxaca

Don Jerónimo Flores Lagunas invirtió parte de sus ahorros en convertir su mototaxi en un trineo navideño sólo para darle alegría a los niños en su natal Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca

Jerónimo es chofer de una unidad de mototaxi, un medio de transporte muy común en Juchitán, Oaxaca.

Ya el año pasado pensaba construir mi trineo, pero no pude, no me alcanzaron mis medios, pues este año con la ayuda de mis hijos, mi hijo, mis hijas, mis nietos, ya empezamos a construirlo, el vestuario, la tapicería todo, ellos me ayudaron y en el diseño del trineo pues lo mismo“, Jerónimo Flores Lagunas, dueño del mototaxi navideño.

Desde hace unos días, disfrazó su vehículo en un Santa Claus con ruedas, y lo que comenzó como una convivencia familiar, se convirtió en una alegría colectiva en ese pedacito de Oaxaca.

El mototaxi navideño da alegría a la gente de Juchitán. Foto: Rusvel Rasgado/Uno TV

Salí a la calle con mis nietos, mis hijos a pasear, ya venimos acá porque estaban elaborando el arbolito, los niños lo vieron pidieron tomarse fotos y hasta que me pidieron llevarlos a dar una vuelta y ahí nació llevarlos“, J erónimo Flores Lagunas, dueño del mototaxi navideño.

El mototaxi es adornado en su parte delantera con barbas y lentes, simulando la cara de Santa Claus, y en la parte de atrás, jala de un trineo.

Así, con unas vueltas a varias manzanas de Oaxaca y con música de la temporada, don Jerónimo y su mototaxi navideño alegra los corazones de niños y adultos sin cobrar un sólo peso.

Y la verdad es algo padre porque en estas fechas precisamente es la unión familiar con todo lo que hemos vivido ya aquí en nuestro pueblo en Juchitán, nuestra ciudad, ver la risa de los niños, ver que las personas que hay gente buena también, que hay mucha gente buena“, dice Marlen Mátus, una madre de familia de la zona.

El mototaxi navideño recorrerá las calles de Juchitán, Oaxaca, hasta el 30 de diciembre.

El mototaxi navideño estará en las calles de Juchitán hasta el 30 de diciembre. Foto: Rusvel Rasgado/Uno TV

