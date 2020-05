Pandemia une a tres generaciones para pasar la cuarentena

Tres generaciones se unieron por la pandemia. La matriarca tiene 86 años de edad; su hija, 49 y la más joven, 27 años.

Desde la capital del país Alessandra regresó a Oaxaca, su tierra natal, para pasar el confinamiento al lado de su madre y de su abuela.

Sí, he descubierto que hemos tenido mucha mayor unión familiar". Alessandra Ortiz, profesionista.

Su madre, Araceli, coincide en la oportunidad que les da el momento: acercamiento y convivencia familiar.

Creo que es un tiempo propicio, que me dio el hecho de estar con toda mi familia unida, ya que cada quien se había dispersado, por motivos de trabajo y yo también como que me ausento mucho por motivos de trabajo, entonces casi no estoy en casa". Araceli Rodríguez López, madre de Alessandra.

Para la abuela, la señora Lupita, es un regalo.

Pues yo me siento muy a gusto ahora que está toda mi familia, mi hija, mis nietos, el encierro no me afecta en nada, gracias a dios". Guadalupe López Torres, abuela de Alessandra.

Además, Alessandra logró volver a compartir un buen hábito con su madre.

He estado haciendo ejercicio con mi mamá, hemos estado compartiendo eso, no habíamos hecho ejercicio juntas desde hace muchísimo tiempo, entonces eso está muy padre, además hacemos la rutina con calma". Alessandra Ortiz, profesionista.

Ella me motiva, ella me impulsa a que yo me levanté temprano y la verdad es que me gusta me agrada esta etapa, es más quisiera que se prolongara". Araceli Rodríguez López, madre de Alessandra.

Cocinan, platican, pintan, juegan, saben que es la oportunidad de disfrutarse y reencontrar las vivencias que hace tiempo no tenían.

Al contrario me siento muy a gusto, está la familia unida". Guadalupe López Torres, abuela de Alessandra.

