Saxofonista oaxaqueña atacada con ácido pide esto a mujeres

La saxofonista, María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en septiembre del año pasado, pidió a las mujeres no silenciar la violencia que viven y denunciar a sus agresores.

"El miedo al qué dirán mata y no quiero que las asesinen [...] las mujeres estamos pasando tiempos de pánico, de emergencia, de alerta, donde gritamos auxilio pero no nos escuchan, pero aun así necesitamos denunciar para que logremos castigos ejemplares para los agresores y que en un futuro no exista otra María Elena, otra niña Fátima, otra Ingrid”, sostuvo la saxofonista.

En entrevista, la saxofonista, quien actualmente se encuentra en recuperación en la Ciudad de México, sostuvo que a pesar de que las autoridades “quedan a deber” en atención y procuración de justicia en los casos de violencia de género, siempre es recomendable acudir a un Ministerio Público y exigir ser escuchadas.

La saxofonista originaria de Oaxaca comentó que hoy por hoy se encuentra recuperándose de las quemaduras que le provocó el ácido que le fue arrojado por un sujeto en septiembre pasado cuando ella se encontraba en su casa.

Derivado de esto, María Elena tiene injertos de piel en sus brazos, piernas, pecho, abdomen y rostro. Los médicos le han pronosticado un tiempo de sanación de entre cinco y seis años.

Tengo que cuidarme del roce de cualquier cosa porque (los injertos) se me abren con facilidad; a veces me dan comezón y no me dejan dormir y mis papás se tienen que levantar a darme masajes para que descanse pero me temo que así voy a estar los primeros años”, señaló.

La saxofonista refirió que desde hace un mes recibe fisioterapia en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México gracias a la cual ha logrado recuperar la movilidad en las piernas e incluso a podido tocar el saxofón.

Me siento bien porque esa sensación de ser inútil, pues ya se ha ido un poco, antes estaba como bebé porque mis papás me bañaban, me ayudaban a hacer del baño y me daban de comer en la boca porque yo estaba en cama sin poderme mover".

No poder tocar el saxofón es lo que más le preocupaba porque su boca no estaba en condiciones, pero afortunadamente "pues le he echado muchas ganas a la fisioterapia facial porque mi boca estaba muy chiquita ni las cucharas para bebé me entraban, recordó la saxofonista.

El autor del ataque contra la saxofonista

Aunque el presunto autor intelectual de su ataque, el exdiputado priista, Juan Vera Carrizal, sigue prófugo de la justicia, ella no desiste en animar a las mujeres a denunciar los abusos que sufren.

En este momento a una niña la están violando, prostituyendo, o a una mujer la están estrangulando, le están pegando o echando ácido, imagínese los gritos de la mujer en ese momento y ¿quién la escucha?".

Por eso hizo un llamado a las autoridades para que escuchen a las mujeres que piden a gritos justicia y exhortó a las mujeres a que "ante el más mínimo detalle en el que se sientas agredidas, denuncien”.

