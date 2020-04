El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, calificó este lunes como una “leyenda urbana” a los aviones que llegaron desde China cargados con insumos y equipamiento médico para combatir a la pandemia del coronavirus Covid-19, ya que, aseguró, “a Puebla no nos ha llegado nada”.

Durante una videoconferencia de prensa, realizada este lunes, el mandatario poblano señaló que ni el Sistema de Salud Estatal, ni las instituciones federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), han recibido dotación del material procedente de China.

No bueno, pues el cargamento de China es como una leyenda urbana, hay unos aviones que han llegado de China cargados de insumos y a nosotros no nos ha llegado nada. No se si no nos tocó, no nos quisieron dar o algo pasó, pero no ha llegado nada a Puebla, ni al sistema de salud del Estado ni al Seguro Social, IMSS del estado, a nadie”, Miguel Barbosa.

No obstante, el mandatario señaló que el Gobierno federal entregó a esa entidad “dos cajitas” con 2 mil cubrebocas, guantes de latex y gel.

Bueno han llegado dos cajitas pues, me llegan dos mil cubrebocas, llegan en qué, en dos cajas, y después llegaron unos guantes de latex, igual otras cajitas y después llega gel, pero eso fue antes del avionzote, del avionzote que iba a llegar lleno de cosas, que la verdad no tengo información mayor sobre qué llegó, que no llegó y a dónde se quedó”, Miguel Barbosa.

A lo largo de la semana pasada, el Gobierno federal informó sobre la llegada de dos vuelos procedentes de China, cargados con equipamiento de protección personal para trabajadores del sector salud que atienden casos de coronavirus (Orthocoronavirinae).

De hecho, en el segundo vuelo, que aterrizó el pasado 10 de abril, se dijo que llegaron 1.9 millones de cubrebocas y 820 mascarillas para el personal médico, que serían distribuidos por medio del Insabi y dependencias estatales.

También la semana pasada, y en días previos, Barbosa Huerta ha dado la nota al hacer polémicas declaraciones en torno a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus Covid-19, como que el Covid-19 se contagia sólo a gente rica y que los pobres son inmunes; o como el que consumir caldo de pollo o mole de olla ayuda a evitar el contagio, entre otras.

