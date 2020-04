Barbosa rechaza ventiladores de Hospital Universitario que ofrece BUAP

Luego de dos procesos de inspección de la Secretaría de Salud del estado de Puebla al Hospital Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la máxima casa de estudios de la entidad informó que dicho hospital no será sometido a un proceso de reconversión para ser exclusivo de atención de COVID-19, además pondrá a disposición el 50% de sus ventiladores pulmonares al sector salud del estado; sin embargo, esta mañana el gobernador, Miguel Barbosa, rechazó la propuesta de la BUAP.

Mediante un comunicado emitido el domingo se dio a conocer que el consejo universitario, máxima autoridad de la BUAP, recomendó priorizar la atención médica y de servicios específicos a sus más de 25 mil derechohabientes y no reconvertirse en un hospital COVID-19, por lo anterior, como medida solidaria y de colaboración para hacer frente a la pandemia, pondrá a disposición de los servicios de salud del estado el 50% de sus ventiladores pulmonares del área de terapia intensiva, y el resto de los equipos se destinarán al servicio de pacientes derechohabientes con enfermedades diferentes al coronavirus que requieran cuidados intensivos.

De acuerdo a la máxima casa de estudios, el Hospital Universitario de Puebla cuenta con 32 ventiladores de última generación.

La BUAP resaltó que busca priorizar la atención de pacientes del área de ginecología, oncología, traumatología, psiquiatría, por lo que recibirá a pacientes provenientes de hospitales del sector salud estatal, mientras que los derechohabientes con coronavirus serán canalizados a los hospitales COVID-19 que implementó el gobierno del estado de Puebla.

Cabe recordar que el gobierno estatal y la universidad pretendían firmar un convenio de colaboración en donde se solicitaba que el Hospital Universitario entregara sus ventiladores, monitores cardíacos y bombas de infusión a los servicios de salud del estado el tiempo que fuera necesario para combatir la pandemia de COVID-19, además de sus especialistas, enfermeras y radiólogos; sin embargo, la máxima casa de estudios se negó a signarlo ya que afectaría la atención y servicios de sus 25 mil derechohabientes.

No se acepta la propuesta de la BUAP

Esta mañana en conferencia de prensa el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, mencionó que el gobierno estatal no aceptará la mitad de los ventiladores que la BUAP determinó proporcionar.

Dijo que el rector de la BUAP complicó el asunto luego de que el consejo universitario y el sindicato intervinieron en dar largas y no llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración, señaló que el gobierno estatal no aceptará lo anunciado por la autoridad universitaria ya que a su juicio busca crear una percepción falsa de que la administración estatal pretendía desmantelar el nosocomio, finalmente fue tajante al expresar que “las cosas entre las instituciones deben ser claras, respetuosas y serias”.

Las decisiones en el Hospital Universitario las toma el rector, y que todo ha quedado perfectamente claro que todo este asunto complicado de no firmo, si firmo, que intervenga el sindicato, el consejo universitario, tenía un solo propósito, ocultar que no había capacidad en el hospital para atender asuntos COVID, cosa que la Secretaría de Salud lo había expresado, todo para llegar a eso...Es decisión de ellos...”, comentó el gobernador poblano.

No se va a desmantelar el Hospital Universitario

Y con respecto a poner a disposición de la Secretaría de Salud la mitad de sus ventiladores, no, porque no vamos a ser nosotros parte de esa estrategia de crear la percepción de que teníamos la intención de desmantelar el Hospital Universitario, no, no es así como funcionan las cosas, entre instituciones las cosas son claras, son serias, son de verdad de manera muy respetuosa, son en términos legales y no nos gusta ser parte de ese tipo de acciones...No vamos a aceptar ni usar la mitad de los ventiladores que el Hospital Universitario tiene”, dijo Barbosa Huerta.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?