¿Relación tóxica? Captan a joven golpeando a su novio en calle de Puebla

Un video se ha hecho viral en redes sociales en las últimas horas en el estado de Puebla, donde se aprecia a un joven siendo agredido por su novia, quien no sólo lo golpea, sino que hasta lo muerde. La grabación fue tomada por un automovilista en calles poblanas; los usuarios en redes aseguraron que el novio se encuentra en una relación tóxica.

Video viral de joven golpeando a novio

En las imágenes se aprecia cómo en Puebla, una alumna de bachillerato golpea y agrede a un joven, quien parece ser su novio. El incidente ocurrió sobre Paseo Bravo, a plena luz del día y enfrente de transeúntes y conductores.

De acuerdo con uno de los usuarios que compartió el video, los hechos se desarrollaron en la 11 poniente y la 13 sur.

En la grabación se ve que a pesar de que el joven fue maltratado, nunca intentó defenderse de la estudiante; al contrario: salió huyendo en cuanto pudo soltarse. El automovilista, lejos de impedir los golpes o intervenir, le grita al muchacho que le corra.

Aquí el video viral del novio agredido:

Reacciones de usuarios en redes sociales

En redes sociales, usuarios comenzaron a posicionar el video con el hashtag #NoviaTóxica, además señalaron que si el caso hubiera sido al revés, el novio hubiera sido cuestionado. En Puebla los usuarios compartieron las imágenes con distintas opiniones.

Los usuarios señalaron que el joven tenía una novia tóxica. Foto: Captura del video Las reacciones cuestionaron el accionar del joven. Foto: Captura del video

En las publicaciones se aprecia cómo incluso unos justifican la reacción de la joven diciendo que es “amor apache”. Unos usuarios condenan la actitud de la mujer, mientras que otros atacan al joven cuestionando que no se haya defendido.

¿Tienes una relación tóxica?

Ante el hecho y lo que los usuarios catalogan como “novia tóxica”, Unotv.com contactó a un experto para identificar si estás en medio de una “relación tóxica”.

Marco Basanta, psicólogo y académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la primera señal para identificar una relación tóxica es la violencia (que no necesariamente incluye golpes).

Prohibir algo podría ser un indicio primario, acciones como no veas mi celular o no hagas esto, o por el contrario, hacer algo contra lo que desees o no, podría ser señal clara de que puedes estar en riesgo”, Marco Basanta, psicólogo

Según el experto, hay ciertas señales que con el pasar de la relación se agravan, como revisar su teléfono y no dejar que tu pareja tenga amigos del sexo opuesto: pedirle fotos o videos de dónde está son signos más agravantes.

Si no condicionamos en un aspecto saludable la relación y fijamos límites en común acuerdo, las cosas podrían empeorar. Hacer algo para no molestar a la otra persona o ceder, lejos de ayudar a la relación empodera a la otra persona y se genera más toxicidad que se convierte en un círculo vicioso”, Marco Basanta, psicólogo

De acuerdo con el experto, los jóvenes de entre 15 y 25 años, son más proclives a una relación con altos niveles de toxicidad debido a la inexperiencia, falta de sensaciones y emociones propias de una edad madura; sin embargo, reconoció que cualquier persona, sobre todo basado en experiencias personales, podría ser proclive a caer.

¿Qué hacer si estás en una relación tóxica?

Según el experto, salir de una relación tóxica es complicado debido a la necesidad que como víctima tienes de esa persona; sin embargo, hay algunos puntos que puedes seguir.

No te autoengañes. Una persona no va a cambiar a menos que trate con un psicólogo experto en el tema. Corta toda comunicación. Romper todo lazo y darte un tiempo de esa persona te ayudará a despejar tu mente. Conócete a ti mismo. Haz cosas para ti, descubre cosas que solías hacer antes de estar en esta relación, busca a amistades nuevas o anteriores a esta relación. No caigas en chantajes. Ceder a chantajes bajo amenaza es un riesgo latente; hay instituciones de salud y hasta de orden legal para poner límites.

El experto de la UNAM recomendó ser firme y no convertir el cariño en una excusa; si no te sientes bien en estados de soledad contigo mismo y en la relación que tienes, entonces ya no es sano seguir con esa idea de “falso amor”.

