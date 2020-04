En Puebla, durante la contingencia por el coronavirus COVID-19, hay familias que muestran su solidaridad con las personas que económicamente han salido afectadas por la falta de trabajo, tal es el caso de los propietarios de la pollería “Carmelita” y la tortillería “Tehuacanera”, que este miércoles regalaron pollos completos y tortillas a los más necesitados.

Desde muy temprano, cientos de personas de escasos recursos se dieron cita en el Mercado Hidalgo, donde el propietario de la pollería “Carmelita", Juan Rocha, apoyado de familiares y empleados, repartieron 3.5 toneladas de pollo. Las piezas de pechuga, pierna y muslo se envolvieron en bolsas para entregarlas como muestra de solidaridad sin recibir nada a cambio.

Pedimos disculpas por los que no les tocó pero es imposible darle a cinco mil gentes, fueron fácil mil quinientas gentes que se les dio pero más no podemos es imposible (...) Si decimos una bolsa por persona para que nos alcance para más gente, si al Gobierno no le alcanza a nosotros cuando, nosotros por más que queremos estirarlo pero no se puede”, Juan Rocha, dueño Pollería “Carmelita”

Mujeres y adultos mayores fueron las personas que predominaron en la fila durante la contingencia del COVID-19.

Fueron tres mil seiscientos kilos aproximadamente. Pues hay mucha gente que se quedó sin trabajo, necesita (...) Pierna, muslo y pechuga”, Verónica Carmona, empleada Pollería “Carmelita”

Por otra parte, los propietarios de la tortillería “Tehuacanera”, ubicada en el Barrio de la Luz en Puebla capital, regalaron 300 kilos de tortilla. El pequeño negocio ubicado en uno de los barrios de mayor tradición demostró su apoyo a través de cartulinas pegadas en el local donde anunció que obsequiaba un kilo de tortillas por persona en medio de la pandemia.

Alrededor de 300 personas recibieron un kilogramo de tortillas, la mayoría de los presentes afirmaron que su economía se vio afectada debido a que perdieron sus empleos. A pesar de que la microempresa ha tenido una disminución en sus ventas de hasta 80%, no fue impedimento para mostrar su gran corazón, como símbolo de hermandad y comunión con los más necesitados.

Dar sin recibir nada a cambio. Pues exactamente de hecho de eso se trata ayudar, apoyar sin apoyar nada de retribución. (...) Parte de esta ayuda que se está dando es por un apoyo que nos ha dado nuestra familia ahí en Estados Unidos por consiguiente tendríamos que ver la oportunidad que se volviera a repetir ya que mis bolsillos por parte del negocio ha bajado considerablemente. (...) Que si tienen la posibilidad apoyen con lo que puedan y pues vamos a seguir demostrando que México es un país bastante solidario y fuerte”, Rogelio Mendoza Méndez , dueño tortillería “Tehuacanera”

Foto: Genaro Zepeda

Transporte gratuito para médicos

Finalmente, en otra labor altruista durante la contingencia por el coronavirus, la empresa de autobuses “Estrella Roja”, mediante le lema “Estamos moviendo a héroes vestidos de blanco”, otorga el servicio gratuito a todos los trabajadores de salud que viajan de Puebla a la Ciudad de México y viceversa.

El apoyo al personal médico esta disponible en las taquillas de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), San Martín Texmelucan, Oasis y la TAPO en la Ciudad de México. Para hacer uso del servicio, deberán presentar su cédula profesional y una identificación vigente de su centro de trabajo.

Otra muestra de apoyo son ocho vagones distribuidos en las tres líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), mejor conocido como Metrobús, donde los médicos, enfermeras, camilleros y personal, viajan sin costo en vagones exclusivos rotulados con color amarillo.

El Metrobús apoya al personal que labora principalmente en los Hospitales General del Sur, General del Norte, General de Cholula, IMSS San José, IMSS La Margarita, Hospital Ángeles, Hospital Betania, Beneficencia Española y Hospital Universitario.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?