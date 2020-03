Coronavirus: Regidor suplente de Cholula podría tener COVID-19

El regidor suplente del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Rivera, confirmó que se sintió mal a su regreso de Vail, Colorado y que podría ser portador positivo COVID-19 (coronavirus) y que en ese tenor, está en cuarentena para disminuir cualquier riesgo de contagio.

Así narró posible contagio de COVID-19

Por medio de sus redes sociales, el regidor suplente de Turismo en Cholula, narró que el 5 de marzo comenzó con pequeños malestares en su viaje a Vail, Colorado.

Sentí la cara caliente, escurrimiento nasal, mucho estornudo tos y flema. Cuerpo cortado, toda una noche y diarrea cada hora.”

A su regreso a México fue al gimnasio (del cual no especificó nombre) y notó que su condición física mermó.

Fui al GYM (no digo a cuál por no afectarlos, les notifiqué al chat de box y ellos a todo el club, socios dueños trabajadores etc.) a hacer ejercicio corrí calentamiento 3km( me costó mucho trabajo) hice box 1hr. (Sentí que no tenía condición, pensé que era por haber faltado 2 semanas)”.

Después narra que sintió escalofríos y cansancio, por lo que decidió hacerse la prueba de coronavirus, la cual sale negativa, sin embargo, narró que tras la prueba descubrió que sus pulmones estaban dañados.

Salgo con inflamación en los pulmones (me diagnostican neumonía de focos múltiples) me ingresan al hospital. Pase mala noche entré en pánico, sentí que mi garganta se inflamó”.

Finalmente, Miguel Rivera señaló que faltan dos estudios , de los cuales tendrá respuestas en 72 horas.

Familia afectada por COVID-19

El joven narró además que toda su familia se hizo los estudios pertinentes, incluida su novia, quien salió positivo por el nuevo coronavirus COVID-19, pero que evolucionan favorablemente.

El regidor suplente de Cholula relató que se mantuvo aislado y en periodo de cuarentena en lo que la evolución del posible coronavirus COVID-19 en su cuerpo presentó, además reiteró que es importante no salir de casa, aislar a un paciente con el virus, y desinfectar todo bien.

Además, el regidor suplente aclaró que la última vez que fue al ayuntamiento de San Andrés Cholula fue el 16 de diciembre.

Miguel Rivera informó que el 9 de marzo inició su cuarentena pero que el 21 del mismo mes se hizo la prueba del nuevo coronavirus COVID-19.

