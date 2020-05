El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, protagonizó una discusión que subió de tono en redes sociales contra el periodista Francisco Zea a quien le escribió "sé quién eres". Los usuarios lo tomaron como una amenaza del mandatario estatal hacia el comunicador. Ve porqué se originó la discusión.

Periodista habla de la Ley de Educación

La discusión en redes, y molestia del gobernador Miguel Barbosa, se originó luego que en su espacio noticioso, el periodista Francisco Zea hablara sobre la polémica Ley de Educación en Puebla, y sobre el accionar del mandatario.

El comunicador tocó el tema de Mario Marín, y los Moreno Valle luego que señalara que el gobernador de Puebla se la pasaba recordándolos en lugar de trabajar en beneficio de los poblanos:

“Puebla ya tuvo un “gober precioso” y tú te has vuelto el “gober rencoroso”, de verdad, parece que eres necrofílico por que te encanta estar recordando a los muertos (...) Miguel ponte a gobernar porque no puedes estar con los rencores todo el tiempo”

Además, el periodista señaló que el gobernador debe trabajar para todos los sectores de la población y habló sobre una propiedad del mandatario de un millón de dólares.

“Miguel, de verdad, tú dices que los ricos y no sé qué, tú tienes que gobernar para los ricos y los pobres por que tú estas dentro de los ricos, quien tiene una casa de un millón de dólares pobre no es”

Pero lo que terminó por acalorar la discusión en redes sociales fue porque el comunicador utilizó la discapacidad del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para cuestionar su comportamiento político, situación que fue criticada en redes sociales.

“No hay que subirse al ladrillo y menos si tenemos mal una extremidad porque nos mareamos más rápido, el poder a los inteligentes los marea y a los “pentontos” los vuelve locos [...] Miguel contrólate.”

Gobernador arremete contra periodista

Al respecto el gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa, reviró a las declaraciones del presentador de noticias, mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales, el mandatario señaló que no toleraría ningún insulto.

“Cada que mientas respecto a mi gobierno te voy a desmentir y no toleraré ningún insulto de tu parte. Sé quién eres”.

Además, el gobernador dijo ser respetuoso de la libertad de expresión pero aseveró que lo que el comunicador hacía era “patanería y no periodismo”. Además, lo llamó fanfarrón.

“Contrólate. No te acepto tus insultos. Soy respetuoso de la libertad de expresión, siempre lo he sido y lo seguiré siendo, pero lo que tú haces no es periodismo, sino patanería [...] Como todo fanfarrón, hablas mucho”.

Además, el mandatario señaló que el comunicador era “un farsante” ´por dar la “impresión de apertura".

Finalmente, Miguel Babosa aseveró que le iba a “contestar todas”, pero que ahora estaba trabajando.

La discusión encendió a los usuarios en redes sociales, quienes dividieron opiniones, unos apoyaron al comunicador, mientras que otros criticaron su enfoque periodístico. Lo mismo pasó con el gobernador, a quien le recordaron los índices de delincuencia en el estado. Fueron tendencia en Twitter durante la mañana de este miércoles.

