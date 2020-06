La audiencia de vinculación a proceso contra Alonso M., presunto feminicida de Gardenia y Dulce, fue diferida luego de que la mañana de este lunes el sospechoso del doble feminicidio en Acajete, Puebla, presentó síntomas relacionados con el COVID-19.

Empleados del Centro de Justicia Penal de Puebla, ubicado en la avenida 11 Sur, señalaron que la audiencia de vinculación a proceso por el delito de feminicidio programada para las 9:30 horas tuvo que ser pospuesta hasta nuevo aviso debido al estado de salud de Alonso M.

Ceresos con COVID-19 en Puebla

Actualmente el sospechoso del feminicidio de madre e hija se encontraba con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Cereso de San Miguel de la ciudad de Puebla. Se espera que en las próximas horas pueda ordenarse su traslado al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa), lugar que fue adaptado para albergar a internos con coronavirus.

Dicho inmueble ubicado en el municipio de San Andrés Cholula fue habilitado por el gobierno del estado y la Dirección de Centros Penitenciarios para albergar a personas privadas de la libertad de los diferentes Ceresos del estado que han resultado positivo a COVID-19.

Las sospechas de contagio de coronavirus en Alonso no serían las primeras en este caso pues hay que señalar que David M., uno de sus primos que fue detenido previamente durante cateos a su casa y negocio, también presentó síntomas de este virus pero no se le brindó atención médica y fue ingresado al Cereso de San Miguel.

Familiares se manifiestan

Al respecto familiares y amigos de las víctimas realizaron una protesta pacífica a las afueras del Centro de Justicia para exigir un proceso legal transparente, el padre y abuelo de las víctimas, Rufino Ortega pidió a las autoridades no “solapar al responsable del atroz doble feminicidio”.

Comentó que es necesario que el juez transparente el caso y no busque crear pretextos para que Alonso M., pueda evadir la justicia, en caso de que el gobierno de Puebla no apoye a la familia para esclarecer el caso, buscarán instancias federales y realizarán protestas hasta que sus demandas sean atendidas.

Rufino Ortega, padre y abuelo de las víctimas señaló que solo les avisaron que se iba a posponer la audiencia

"No lo hemos visto, no sé en qué área se encuentre él pero físicamente no lo hemos contactado ni cruzado palabra con él. Nos mandaron a avisar que se tenía que posponer entonces como también hay problemas de la contingencia no podemos estar adentro también nos piden que nos retiremos. Si es posible se va a tener que hacer eso porque no es posible que un criminal se esté burlando de la justicia y también de nosotros"

