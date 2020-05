Luego de las restricciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a impedir el reinicio de actividades de la industria automotriz para el primero de junio como se estableció a nivel federal, finalmente este miércoles se estableció el 15 de junio como el día donde se reabrirán las actividades.

El gobierno del estado de Puebla dio a conocer que tras diversas reuniones con el sector empresarial, se acordó que el próximo 15 de junio se realice la reapertura gradual de las armadoras alemanas Volkswagen y Audi únicamente con el 30% de su plantilla.

Cronología de Barbosa en tema automotriz

El gobernador poblano ha caído en diversas contradicciones tras afirmar y dar marcha atrás a sus declaraciones, el pasado 18 de mayo Volkswagen de México inició un proceso de preparación con personal de mantenimiento para supervisar las máquinas de cara al inicio de labores a partir de junio.

Dichas acciones provocaron que el mandatario saliera a declarar un día después, en aquella ocasión Barbosa señaló que de acuerdo a sus atribuciones como mandatario no permitiría el regreso de la industria automotriz argumentando que la entidad se encuentra en el peor momento de la pandemia, cabe mencionar que la primera empresa en realizar preparativos fue Volkswagen ya que Audi lo haría arrancado junio.

“Hoy no hay condiciones para que el primero de junio regresen a actividades la industria automotriz en Puebla, hoy no hay condiciones, estamos en el peor momento de la pandemia, estamos crecientes en esta horrible realidad, por lo que a mis atribuciones corresponda esto no va a ocurrir por lo que a mis atribuciones corresponde, lo dejo claro”, dijo Barbosa

Para el 20 de mayo el mandatario se dijo firme en su postura sobre la falta de condiciones en la entidad para la reanudación, sin embargo pidió que el gobierno federal fuera la instancia que asumiera la decisión de permitir o no el reinicio tanto en la planta de Volkswagen ubicada en Cuautlancingo, como la armadora Audi localizada en San José Chiapa.

“Debemos actuar con cuidado, debe ser la autoridad federal, debe ser la autoridad federal, la Secretaría del Trabajo como autoridad federal la que regule si funciona o no funciona, por eso mi llamado es a que tengamos en cuenta las condiciones que haya en nuestro estado Puebla sobre la pandemia, no hay en Puebla condiciones para una reactivación y créanme que no vamos a poder enfrentar una realidad que pudiera darse de una alza en los contagios”

Cuando parecía que Barbosa Huerta dejaba la decisión en manos del Gobierno Federal, el 21 de mayo durante su conferencia de prensa, amenazó a Volkswagen de México con emitir un decreto para impedir la reanudación de actividades, tras dicha amenaza el área de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen, mencionó que la empresa respetaba la opinión del mandatario al señalarla como genuina por lo que buscarían un acercamiento con el ejecutivo para garantizar la salud de los trabajadores y de la población a través de la Secretaría de Economía.

“El tema de Volkswagen y Audi, bueno vamos a ver si cuando emita yo mi decreto lo respetan espero que sí, vamos a ver, ese decreto puede ser emitido hoy mismo, a más tardar mañana, para que ya de manera directa sepan la posición del gobierno, que más claridad quieren después de lo que he dicho, redicho, contradicho, repetido, pfff verdad, no hay mejor sordo que el que no quiere oír, yo lo he repetido de manera muy clara pero ellos quieren un decreto, habrá decreto, no hay posibilidad, no hay condiciones en Puebla punto, no se trata de negociaciones”

El 22 de mayo el gobierno del estado de Puebla publicó el decreto en el periódico oficial del estado, en el documento se detalla que en la entidad no existen condiciones para reanudar labores en el sector de autopartes y armado de vehículos, así como en el sector de la construcción pese a que es una actividad esencial.

Para el 25 de mayo Barbosa Huerta agradeció a las armadoras y al sector de la construcción por acatar su decreto, en aquella ocasión dijo que los empresarios mostraron su solidaridad y entendimiento sobre el nivel alto de contagios.

“Yo agradezco extensamente a las empresas Volkswagen y Audi y a todas las demás empresas que hicieron caso a la ruta establecida en el decreto que emití sobre que en Puebla no existen condiciones para el reinicio de las actividades de la industria automotriz y en la industria de la construcción, también varias organizaciones de la construcción también me comunicaron que expresaban el apoyo y la ruta de trabajar junto con la visión del gobierno del estado, decirles que con este comportamiento pronto estaremos todos viendo las condiciones para reactivar la economía, gracias empresarios de Puebla, gracias Volkswagen, gracias Audi, a las organizaciones que se encargan de la construcción”

Horas más tarde, Volkswagen le respondió al mandatario con un comunicado en donde informaba que se mantendría pendiente de todas las opciones que conforme a derecho le permitieran llevar a cabo sus actividades para no afectar aún más su cadena de producción, por lo que no entrará al debate de si existen o no condiciones para el reinicio de sus actividades en este momento.

"Volkswagen de México ha realizado todos los esfuerzos necesarios para satisfacer los protocolos y requisitos que en materia sanitaria se han establecido hasta la fecha por las autoridades federales para gestionar la autorización de un reinicio de actividades paulatino y ordenado que procure la seguridad de nuestros empleados y la comunidad". Segmento del comunicado de Volkswagen

El 26 de mayo el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, señaló que Volkswagen estaba en su derecho de acudir a tribunales para que reanudara sus actividades, incluso avaló las medidas de higiene que tiene la empresa.

“Emití un boletín porque sí, nosotros estamos seguros de que sus parámetros de seguridad son del más alto nivel, pero lo que hay que revisar es el entorno social, no la forma cómo se desempeña dentro de la empresa, no establecí sanciones y si una empresa quiere ir a tribunales, es su derecho”, señaló

Regresa industria automotriz en Puebla

La secretaria de economía del gobierno poblano, Olivia Salomón, fue la encargada de anunciar el resultado las negociaciones con el sector automotriz luego de la guerra de declaraciones lanzadas desde el ejecutivo estatal donde mostraba su negativa a la apertura.

De acuerdo con la funcionaria, se acordó que el próximo 15 de junio las industrias automotriz y de la construcción reactivarán sus actividades de manera gradual, únicamente con el 30% de su plantilla distribuida en turnos escalonados.

Además, la secretaria señaló que para evitar la movilidad en los parques industriales las armadoras Volkswagen y Audi así como sus diversas proveedoras deberán trasladar a sus trabajadores únicamente en autobuses de transporte exclusivo para su personal.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?