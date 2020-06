Este martes en Puebla, más de 3 mil 500 elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública iniciaron un paro de labores de manera indefinida para exigir al Gobierno del estado un incremento salarial, un bono por el incremento de trabajo durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 y la actualización y aumento del seguro de vida por enfermedades infecciosas.

Hay temor de un contagio

Desde las 7:00 horas de este martes, más de 500 elementos colocaron mantas y pancartas para iniciar el paro de labores en el cuartel de la policía estatal. Unotv.com realizó un recorrido en el consultorio médico de la corporación, donde los uniformados señalaron que no hay pruebas COVID-19 ni insumos de calidad como cubrebocas, caretas o guantes, por lo que existe un temor de contagio.

Policías señalaron que desde hace ocho años no reciben un incremento salarial, ya que a la fecha ganan 3 mil 600 pesos quincenales, los cuales no son suficientes para sostener a sus familias. También denuncian que desde la llegada del secretario de Seguridad Pública, Raciel López Salazar, se han designado a mandos provenientes de Chiapas, los cuales no conocen la labor en la entidad poblana.

Suspenden actividades en cuarteles

Por lo anterior, este martes los efectivos estatales suspendieron actividades en los cuarteles, regiones y sectores al interior del estado, al paro también se sumó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, Vialidad Estatal y Custodios.

Los uniformados exigieron que sus desmandas sean atendidas a la brevedad, ya que durante años" las autoridades les han dado largas". Antes de las 11:00 horas el secretario de Gobernación, David Méndez, y el titular de Seguridad Pública Estatal, Raciel López, arribaron para entablar un diálogo y mencionaron que el asunto del no aumento salarial se debe a ajustes y montos dentro de la Secretaría de Finanzas.

Los elementos estatales lamentaron que no exista una homologación de salarios, ya que mientras un policía municipal gana alrededor de 14 mil pesos mensuales, un elemento estatal percibe sólo 7 mil pesos. En el cuartel de la corporación y en los diversos sectores se mantiene el paro indefinido, las patrullas se encuentran estacionadas y no hay rondines.



