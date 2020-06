Un presunto tiradero ilegal de residuos detectado, alertó a ciudadanos de Puebla, pues desde hace varias semanas, un olor fétido y una plaga de moscas salen de una vivienda abandonada en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec en la región poblana.

La vivienda es utilizada como tiradero de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y fue denunciado por los habitantes, quienes señalan que una camioneta ingresa a la propiedad para dejar basura de hospitales.

Vienen, abren, vacían y se van pero de hecho no sabemos es como de clínica no sé de qué clínica sea es lo que están haciendo y otra vez salió el olor cuando pega el calor se siente el olor y es cuando duele la cabeza (...) Sí y es que nos dimos cuenta por qué entró un perro y sacó de una bolsa tenía sangre como una bata no sé que, todo eso tiene inyecciones, cubrebocas, batas todo eso está lleno”, Candelario Jiménez, poblador de Santa María Xonacatepec.

Desde el zaguán de la casa se aprecian las bolsas de colores rojo y rosa, en su interior hay batas, cubrebocas, guantes, jeringas y contenedores rojos con la insignia de los RPBI.

Vecinos piden la intervención de autoridades de los tres niveles, principalmente exigen la presencia de la PROFEPA para que clausure la propiedad, del dueño de quien solo se sabe que compró el terreno hace tres años se sabe que podría ser originario del Estado de México hace tres años compró el terreno, hizo un cuarto y posteriormente lo abandonó.

Yo como vecina hago el llamado a que nos ayuden a sacar todo esto porque si nos da un poco de miedo no, no nada más a mí ni a mi familia sino a todos los vecinos no (...) Se que es una camioneta gris que viene de espaldas lógicamente saca las bolsas y se va ”, señala Yazmín, vecina de Santa María Xonacatepec.

Asimismo, agrega que la casa tiene un cuarto de aproximadamente 7 metros cuadrados "el cual se encuentra lleno de basura por lo que las bolsas y recipientes son dejados al aire libre".



Tras la denuncia de los vecinos la noche de ayer elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla sorprendieron en flagrancia a cuatro sujetos a bordo de una camioneta de 3.5 toneladas cuando pretendían tirar más residuos, la zona fue acordonada a la espera de las diligencias de la autoridad correspondiente.



Elementos de la Guardia Nacional resguardan el inmueble, será la PROFEPA la instancia encargada de desahogar las investigaciones, realizar las sanciones y clausurar el almacén clandestino.

