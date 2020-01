FGE cita a declarar a diputado poblano y así responde en Twitter

La Fiscalía del estado y el diputado poblano José Juan Espinosa Torres, entablaron una serie de discusiones por Twitter luego que la dependencia lo citara a declarar por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito y otros delitos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó mediante su cuenta de Twitter que citó al diputado José Juan Espinosa Torres para que rindiera su declaración y entrevista a una carpeta de investigación iniciada por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

Mediante la publicación señaló:

A las 10 horas de este martes 7 de enero de 2020 fue citado José Juan N. , a quien el agente del Ministerio Público especializado le recabó su entrevista y le requirió documentación comprobatoria, concluyendo la diligencia a las 11 horas con 22 minutos del mismo día”.

Diputado poblano le responde así

Luego de que en el comunicado, la Fiscalía de Puebla detallara que el diputado José Juan Espinosa es investigado por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por enriquecimiento ilícito, el legislador les respondió por Twitter.

En la misma publicación de la dependencia el diputado poblano les dijo:

Estoy a sus órdenes, búsquenle bien por qué no van a encontrar nada chueco. La honestidad y el trabajo diario son mi sello. Nomas apúrenle x que quiero ser candidato en el 2021 y rescatar a #Puebla de la mediocridad y corrupción en la que se encuentra.”.

El diputado, no solo argumentó que era un hombre honesto, sino manifestó sus intenciones políticas para 2021, y buscar ser el edil municipal de Puebla Capital.

Comparece por tercera ocasión

Espinosa Torres acudió a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción para rendir, por tercera vez, su declaración en un proceso iniciado en 2018 por presunto enriquecimiento injustificado, el cual se investiga tras una denuncia de su ahora homólogo en el Congreso, Marcelo García Almaguer.

En conferencia de prensa, y posterior a su declaración el diputado poblano manifestó que no hay elementos para acusarlo por ese tema y recalcó que se trata de un golpe político, no obstante seguirá acudiendo a declarar cuántas veces sea requerido a fin de que se aclaré el tema legal y su nombre no se manche.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?