Hermanos LeBarón denuncian amenazas en marcha de Puebla

En Puebla los hermanos Adrián y Bryan LeBarón encabezaron la marcha por la “justicia y paz” para exigir seguridad en todo el país, desde la angelópolis respaldaron la causa y movimiento de los miles de estudiantes que se han manifestado en varios estados tras el asesinato de tres estudiantes de medicina en Huejotzingo.

El contingente partió del paseo bravo al monumento a Benito Juárez, los presentes acudieron vestidos de color blanco y lanzaron consignas contra los tres niveles de gobierno por la ola de personas desaparecidas, inseguridad y violencia, desde Puebla.

Adrián y Bryan LeBarón, mencionaron que su familia es vigilada luego de las amenazas de muerte contra su hermano Julián, mencionaron que el Gobierno Federal debe saber que hay una persecución por el activismo que han emprendido en diversos puntos del país.

Por primera ocasión los tres hermanos LeBarón no estuvieron juntos ya que recientemente Julián abandonó México por recomendación del FBI y de autoridades federales al notificarle que existen diversas amenazas de muerte en su contra, al respecto afirmaron que continuarán apoyando las causas de justicia por lo que no tienen miedo a seguir manifestándose.

Tras finalizar la marcha se realizó un mitin donde los LeBarón aplaudieron el movimiento estudiantil, incluso desearon participar en la mega marcha programada el próximo jueves en la capital de Puebla, finalmente pidieron a todas las mujeres a sumarse al paro nacional para exigir sus derechos.

Ahorita estamos bajo vigilancia fuerte, Julián ahorita no nos está acompañando ahorita porque le recomendaron que saliera un ratito y para no echarse los enemigos les aceptó el consejo, siente persecución, sí absolutamente yo necesito que el gobierno sepa que estamos siendo perseguidos. A cualquier cosa que nos pueda pasar por activistas a la familia yo hago responsable a los gobiernos. Lo que le pasó a los estudiantes es increíble yo quiero ser invitado a la universidad y poder platicar con ellos”, señaló Adrián LeBarón .

Mientras que, Bryan LeBarón dio declaraciones sobre su hermano:

Julián está con ustedes manda su cariño y está cien por ciento en la lucha, desgraciadamente por las amenazas que tuvo que fueron confirmadas por las autoridades federales nosotros sus parientes le dijimos por favor Julián toma un tiempo a que se calme un poco la situación porque nos sirves mucho más vivo que muerto. Y cuando vimos la manifestación de los estudiantes aquí en Puebla me impactó muchísimo, dije sí, los poblanos si son luchadores yo no me lo pierdo. Los estudiantes son el futuro y los apoyamos cien por ciento en su lucha”.

