El programa Hoy No Circula para los vehículos que circulen este lunes en los municipios del estado de Puebla es el siguiente:

No podrán circular autos con terminación de placas 5 y 6 en un horario de 6:00 a 22:00 horas.

La medida se implementó con el objetivo de fortalecer las acciones de distanciamiento y la reducción de movilidad para evitar contagios ante la pandemia de COVID-19, por lo que el programa durará mientras permanezca la contingencia sanitaria.

Recuerda que esta medida preventiva estará vigente durante la emergencia sanitaria, y será aplicada en 20 municipios de Puebla

Tehuacán San Martín Texmelucan Atlixco San Pedro Cholula Amozoc San Andrés Cholula Huauchinango Cuautlancingo Zacatlán Xicotepec de Juárez Tepeaca Izúcar de Mamoros Tecamachalco Huejotzingo Chignahuapan Ciudad Serdán Coronango Acatlán Santa Clara Ocoyucan Teziutlán

No olvides que no se castiga con multas de tránsito a quienes incumplan el Hoy No Circula, sino que serán llevados directamente al Depósito.

Recuerda que:

Los autos provenientes de los Estados de la Megalópolis: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos de la Ciudad de México, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.

