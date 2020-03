El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dijo este miércoles en conferencia de prensa que los pobres son inmunes al coronavirus (Orthocoronavirinae) debido a que los casos asociados a la pandemia son personas “ricas” que viajaron a otras partes del mundo.

En el evento, donde dieron el reporte de los pacientes infectados con coronavirus (Orthocoronavirinae), Miguel Barbosa declaró que “quiénes están contagiados ahorita... la mayoría son gente acomodada”.

Si ustedes son ricos tienen el riesgo, si son pobres no, los pobres estamos inmunes”, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.

En el video compartido en el perfil de Facebook del Gobierno de Puebla, la anterior declaración fue editada y no aparece en los más de 50 minutos que dura la grabación. Hasta el momento, se han analizado 158 muestras y existen 38 casos positivos a coronavirus (Orthocoronavirinae) en Puebla.

Coronavirus en Puebla

Mediante su cuenta de Twitter, Miguel Barbosa dijo que para detener el virus es "fundamental atender las recomendaciones de higiene que hacen las autoridades de salud correspondientes".

Indicó que trabajan para asegurar el abasto de agua y llamó a los ayuntamientos a que asuman su responsabilidad, en particular al de la ciudad de Puebla para que que haga "una planeación del suministro de agua, ya que en este momento es fundamental que la ciudadanía tenga un abasto regular".

Asimismo, pidió actuar con responsabilidad y solidaridad.

Las herramientas que hemos implementado no son para jugar, no saturemos a las instituciones. No vamos a parar la actividad económica en Puebla, tenemos que atender las medidas que hemos implementado en materia de sana distancia e higiene; eso incluye a los reclusorios.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?