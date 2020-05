Ventiladores en “mal estado” causaron la ruptura de relación en temas relacionados a la pandemia por coronavirus COVID-19 entre el gobierno de Puebla y el ayuntamiento de la capital.

Así se desarrolló el conflicto

En Puebla, la Secretaría de Salud estatal detectó varias anomalías en doce ventiladores de respiración mecánica que el Ayuntamiento de Puebla pretendía donar la tarde de ayer, por lo anterior el gobierno del estado dejó asentado que no tendrá con el gobierno de la capital ninguna vinculación sobre infraestructura médica en asuntos de COVID-19.



Cabe recordar que en abril del presente año la presidenta municipal de la capital, Claudia Rivera Vivanco, anunció la entrega de 15 millones de pesos al gobierno de Puebla en apoyo al sector Salud para atender la infaestructura hospitalaria, sin embargo el gobernador, Miguel Barbosa, rechazó la ayuda económica y solicitó que si el ayuntamiento quería apoyar lo hiciera en especie.



Por lo anterior, la tarde de ayer el ayuntamiento de Puebla pretendía entregar doce ventiladores mecánicos en el hospital de Traumatología y Ortopedia pero personal de la Secretaría de Salud notó abolladuras y deterioros, pues “ya habían sido usados y decidió no recibirlos”.

Más tarde, mediante un comunicado el gobierno estatal aseguró que no se recibieron los equipos de respiración mecánica por ser desechos hospitalarios, venir incompletos, oxidados y muy posiblemente infectados, reiteró que la Secretaría de Salud Estatal no ha tenido ningún trato con la empresa a la que el ayuntamiento dice haber comprado los aparatos.

¿Cuánto costaron los ventiladores?

De acuerdo a datos de la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Puebla, los equipos modelo Nellcor Puritan Bennett 840, fueron adquiridos con la empresa Fulgen S.A de C.V. por un costo de 1.3 millones de pesos.

Tras el rechazo enérgico por parte de la Secretaría de Salud, la comuna poblana solicitó la restitución de los ventiladores, además informó que aún no paga por los equipos pues en las cláusulas del contrato de compra-venta se establece que el pago sería a “entera satisfacción del cliente”, lo que no ocurrió, a pesar de que el gobierno municipal aclaró que no tuvo “mala fe”, el gobierno estatal decidió cortar cualquier relación.



Al respecto, el secretario de Administración del Ayuntamiento de Puebla, Leobardo Rodríguez, señaló que los ventiladores no fueron recibidos y fueron devueltos a la empresa para que los reponga por unos funcionales.



Esta mañana, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, mencionó que los ventiladores podrían ser desechos de otro lugar, por lo anterior “su administración no volverá a generar ninguna expectativa sobre el tema salud con el ayuntamiento poblano para no volver a caer en un asunto tan vergonzoso”.

