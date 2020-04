Policías en Puebla “multan” por no usar cubrebocas a automovilistas ante la epidemia del coronavirus COVID-19 luego del decreto emitido por el Gobierno del estado, sin embargo, ¿Pueden hacerlo? No, y acá te decimos por qué.

Policías multan por no usar cubrebocas

Diversos usuarios reportaron en redes sociales y en grupos de WhatsApp un mensaje en el que se advierte de una multa para aquellas personas que circulen en lugares públicos sin usar cubrebocas.

Además, automovilistas poblanos señalaron que oficiales de tránsito les cobraban entre 200 a 500 pesos de multa por no usar alguna mascarilla de protección ante el coronavirus, mensajes que se hicieron virales en redes, pero en los cuales no se interpuso una denuncia formal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que la Unidad de Asuntos Internos no ha recibido queja o reporte formal por parte de la ciudadanía, respecto a que los oficiales de tránsito cobraran multas por esta medida ante el coronavirus, sin embargo, usuarios señalaron que la petición del dinero se hace “por debajo del agua” y se aprovechan del “temor de la gente para pedir mordidas”.

¿Dónde denunciar a policías en Puebla?

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla exhortó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por este tipo de conductas de los uniformados y reiteró que es falso que existan multas para quienes decidan no utilizar cubrebocas ante la epidemia del coronavirus COVID-19.

El organismo puso a disposición un número para los ciudadanos que tengan dudas al respecto del tema se comuniquen y emitan su queja formal: 2223099099.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que las denuncias a los policías que cobren multas por no usar el cubrebocas, además de que se pueden hacer vía telefónica, también se pueden hacer por correo.

Decreto por cubrebocas en Puebla

El Gobierno del estado emitió un decreto que se publicó el lunes dentro del Diario Oficial, en el cual señala que en Puebla, “el uso de cubrebocas obligatorio en espacios públicos, pero en caso de que no lo hagan, deben tomar en cuenta que no es un delito o falta administrativa y por lo tanto no genera ninguna sanción".

El decreto establece que esta medida no tendrá sanción, simplemente se trata de una recomendación, de prevención para evitar contagios por el Coronavirus en espacios públicos.

Hasta el momento, la zona metropolitana dela entidad es la más afectada con respecto a casos confirmados de coronavirus, además Puebla destaca a nivel nacional como uno de los estados con más reportes de confirmaciones por COVID-19.



