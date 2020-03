Puebla: Semana Santa y Equinoccio no se suspenden por Coronavirus (COVID-19)

El gobierno de Puebla manifestó que no suspenderá la Procesión de Semana Santa ni el Equinoccio de Primavera en las Cholulas, pero tampoco se promoverán, ante la epidemia del nuevo coronavirus COVID-19 en la entidad.

Durante una rueda de prensa en Casa Aguayo, el mandatario Miguel Barbosa dijo que no quiere una confrontación con la sociedad afín a estos eventos.

Se trata de evitar el desarrollo de la actividad religiosa, lo que provocará sería una confrontación con la sociedad”.

Medidas para coronavirus en Puebla

Cuestionado por reporteros sobre las medidas que se han establecido para contener el nuevo coronavirus COVID-19 en Puebla, el gobernador señaló que se han atacado todas las medidas pertinentes.

Estamos yendo más allá, al seguimiento de todas las personas infectadas. No voy a admitir que apreciaciones personales califiquen acciones del gobierno. Estamos tomando todas las medidas necesarias y estamos siguiendo cada caso y seguido los contactos que ha tenido cada contagiado, lo que estamos haciendo es calculando que la sociedad no se desborde”.

¿Celebraciones por Semana Santa siguen en Puebla?

Barbosa indicó que se debe conducir este momento con sensibilidad, y para ello mantiene contacto con la Arquidiócesis de Puebla, al igual que con los cristianos. EL mandatario señaló que , si trata de evitar el desarrollo de la actividad religiosa, lo que provocará sería una confrontación con la sociedad:

No vamos a tomar acciones de la cuales al rato tengamos conflictos sociales en medio de esta crisis de salud. Ya hubo el sábado una confrontación pública de un segmento, de una autoridad municipal, donde prohibía la semana santa”.

El gobermador de Puebla manifestó que no suspenderá la Procesión de Semana Santa, ni el Equinoccio de Primavera en las Cholulas, pero tampoco se promoverán. Reiteró que ya platicó con los alcaldes de San Andrés y San Pedro para no promocionar tales evento, pero tampoco les pidió cancelarlo porque son eventos muy grandes, y les pidió no negar la entrada a los recintos en caso de que las personas acudan.

Le pedí a los presidentes que no promuevan el tema de equinoccio, pero que no pongan policías para que la gente llegue.”

El mandatario estatal aseguró que no es momento para frenar la economía del estado ni del país, “de ninguna manera”, por lo que se debe de seguir viviendo y conviviendo.

Coronavirus en Puebla

El gobernador del estado Miguel Barbosa, confirmó que hasta el momento se han registrado 9 casos de personas con coronavirus COVID-19, y aseguró que a pesar de todo, "no es motivo para suspender nuestra vida cotidiana".

Mientras que Ricardo Cortés, director general de promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSa), informó el lunes en conferencia de prensa que en México hay 82 casos confirmados de coronavirus COVID-19 y que 90% de las personas atendidas presentan sintomatología leve.

