En Puebla propietarios y empleados de comercios considerados no esenciales ubicados en el Centro Histórico, reabrieron sus puertas para reiniciar sus actividades a pesar de no contar con el permiso del Gobierno del Estado ni del Ayuntamiento poblano.

En el marco del inicio de la “nueva normalidad” anunciada por el gobierno federal este primero de junio, alrededor de 400 comercios hicieron caso omiso a la recomendación del gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa Huerta para reiniciar actividades a partir de la tercera semana de junio.

Habría sido por falta de recursos

Por lo anterior, comercios como zapaterías, tiendas de ropa, artículos de telefonía celular, artículos de belleza, joyerías, ópticas, restaurantes, mercerías y tiendas departamentales, aprovecharon que fue quincena para volver a sus actividades comerciales, de acuerdo al Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla, al no tener ningún apoyo económico por parte de ningún nivel gobierno y ante la falta de recursos económicos para solventar gastos de operación como electricidad, renta y otros servicios, optaron por reabrir, incluso aquellos locales considerados no esenciales.

En un recorrido realizado por Unotv.com se apreciaron filas de hasta cien personas formadas para pasar al banco sin respetar la sana distancia, además se observó a empleados de comercios no esenciales reabrir sus cortinas para comenzar a vender de las 11 de la mañana a las 9 de la noche.

En las calles permanece personal de Normatividad del Ayuntamiento de Puebla, el cual se mantiene atento de que los vendedores ambulantes no se reinstalen en el corredor de la calle Cinco de Mayo a pesar de que los comercios formales ya reabrieron sus actividades.

Se sancionará a quienes no respeten medidas

Este viernes el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, adelantó que su administración sancionaría a todos los comerciantes que decidieran reabrir, sin embargo, a los empresarios no les importó el llamado e hicieron caso omiso.

Al respecto, esta mañana el gobierno del estado anunció que en las próximas horas emitirá un decreto para mantener en Puebla el confinamiento, la sana distancia y el uso de cubrebocas, debido a que continúa un número elevado de contagios en el estado, incluso, seguirá el programa "Hoy No Circula".

Barbosa Huerta reprochó que los poblanos que no están tomando las medidas correspondientes para evitar contagios. Por eso, señaló que este día se emitirá un decreto en el que se mantiene el confinamiento, la sana distancia, de la cual, esta última indicó que será una forma de vida en medio de la nueva realidad, en tanto no haya una vacuna o un tratamiento eficaz. Además se permanecerá vigente el programa Hoy No Circula, la regulación en el transporte, y el uso de cubrebocas.

Barbosa señaló que existe una alerta máxima en todo el estado por coronavirus, e hizo un llamado a los poblanos a tomar conciencia ante la emergencia sanitaria y mantener medidas de prevención:

Esta disposición se toma, de acuerdo al estado, por el número de contagios crecientes presentados el fin de semana”.

De acuerdo a los reportes de Salud, del viernes para sábado fueron 158 contagios, de sábado a domingo 69, y de domingo para lunes 116.

Cabe señalar que alrededor de 400 dueños de diferentes giros, iniciaron sus actividades este fin de semana en el Centro Histórico de Puebla, lo que provocó una importante movilización de ciudadanos, justamente cuando el semáforo COVID-19 se encuentra en rojo.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?