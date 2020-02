Retirarán concesiones a transporte de Puebla que no cumpla estas normas

El pasado miércoles 12 de febrero terminó el periodo de cuatro meses que el gobierno del estado de Puebla fijó para que los concesionarios del transporte público cumplieran con una serie de normas para mejorar el servicio luego del incremento del pasaje a 8 pesos con 50 centavos.

Más de la mitad del transporte no cumple con "normas"

Tras el término del plazo puesto, este jueves 13 se comenzó la revista vehicular de las 14 mil 345 unidades de transporte pues a la fecha el 60% de los concesionarios no han cumplido con la actualización, ante esa situación comenzará el retiro inmediato de concesiones.

La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla informó que no dará prorroga a los concesionarios al señalar que el compromiso de subir el pasaje de 6 pesos a 8.50 pesos no fue una simulación para que los transportistas no cumplan con los acuerdos.

Estas “normas” son las que supervisan autoridades

De esta manera para supervisar el equipamiento de las unidades desde este jueves las autoridades comienzan con la revisión de los siguientes puntos:

Que los vehículos no excedan diez años de antigüedad en las rutas urbanas y doce años en las rutas suburbanas y foráneas

Que tengan instalado un sistema de posicionamiento global GPS

Cámara de video vigilancia

Un botón de pánico que estará vinculado a los sistemas de seguridad pública

Un contador de pasajeros

Un regulador de velocidad

En caso que las unidades de transporte público no cuenten con los requerimientos acordados las concesiones serán suspendidas hasta que cumplan con las obligaciones de mejora y si reinciden se revocará definitivamente la concesión y los vehículos serán retirados de circulación.

Buscan no afectar a usuarios

Para no afectar a los usuarios la revisión de las unidades se realizará de manera aleatoria en grupos de 150 en horario de las 9 de la mañana a las 7 de la noche en el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc.

De acuerdo al programa de la Secretaría de Transporte y Movilidad todas las unidades contarán con cámaras, GPS y botones de pánico que estarán conectados al C5 con el objetivo de que cualquier asaltante sea captado en video y localizado en tiempo real, además de la asistencia de las policías estatal y municipal para detener a los acosadores y delincuentes que viajen en el transporte público.

Este jueves fueron retiradas de circulación y enviadas al corralón más de 15 unidades por detectarse diversas anomalías.

