Sin vuelta a la derecha y no más de 30 km: ve nuevas multas en Puebla

Atención, poblano: luego de la publicación de las reformas al capítulo 10 del Código Reglamentario del Municipio de Puebla (Coremun) en el Periódico Oficial del Estado, entraron en vigor las nuevas multas viales vigentes en Puebla Capital.

Así serán las multas en Puebla

Las nuevas multas resaltan cuatro aspectos importantes que se implementarán en la capital de Puebla:

No exceder 30 kilómetros por hora en avenidas secundarias No exceder 70 kilómetros por hora en avenidas primarias Programa 1x1 Prohibido dar vuelta a la derecha

Las cantidades son desde 173 a mil 737 pesos

Las multas se aplicarán luego de una campaña de concientización. Foto: Unotv

Cambios en el reglamento

Los nuevos cambios en el reglamento estipulan que se dará preferencia al peatón en Puebla Capital, por lo que los límites de velocidad se redujeron considerablemente, además de prohibir vueltas a la derecha, sobre todo en calles del Zócalo.

El programa 1x1 se tiene pensado iniciar en la colonia de La Paz, el bulevar Hermanos Serdán y las zonas aledañas al BINE.

Ya no podrás dar vuelta a la derecha en todas las calles o avenidas; sólo estarán permitidas en contadas vías, como:

Diagonal Defensores de la República con los cruces en Bulevar 5 de Mayo, 15 de Mayo, 18 Poniente y Bulevar Norte; y Palafox y 24 Sur

Calzada Zaragoza y Adolfo López Mateos

Circuito y 24 Sur

Gran Avenida y 15 de Mayo

Bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente

Valsequillo y 14 sur

14 Sur y 63 Oriente

San Claudio y 14 Sur

Bulevar Atlixcáyotl y 31 Poniente

Bulevar Atlixcáyotl y Camino Real a Cholula

Teziutlan Norte y Recta a Cholula

Reforma y 37 Norte

11 Sur y 55 Poniente

Bulevar 5 de Mayo y 43 Oriente

24 Sur y 31 Oriente

Bulevar norte y 15 de mayo

Prometen concientización antes de multas

El presidente de la comisión de movilidad, Eduardo Covián Carrizales, informó que el área de Comunicación Social dará inicio a una campaña de sensibilización e información entre los automovilistas.

El funcionario señaló que los agentes viales están informados sobre una etapa de concientización previa a aplicar las multas, a pesar de que ya entraron en vigor con el fin de que haya una sana convivencia.

Primero que haya una campaña de difusión; no es sorprenderlos, si no que haya una sana convivencia. Habrá una campaña de comunicación y tenemos una interna con agentes viales, para que no sean medidas coercitivas”, Eduardo Covián Carrizales, presidente de la Comisión de Movilidad

Cuando se aprobaron estas multas, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera señaló que “todas y todos tenemos condiciones de peatón de forma inherente, tengamos vehículo o no”, por ello, aplaudió estas medidas a favor de quien circula a pie por las calles de Puebla.

