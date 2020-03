Suben a cima del Iztaccíhuatl y colocan enorme moño a favor de la mujer

La montaña no distingue géneros y ellos lo saben. Los 12 kilos extra que llevan en tela no pesan, sólo su mensaje importa. Doce alpinistas iniciaron la expedición, pero sólo 8 conquistaron la cima.

Conoce a los jóvenes que subieron a la cima del Iztaccíhuatl y colocaron un enorme moño morado a favor de la mujer.

Los alpinistas subieron a la cima del Iztaccíhuatl el 8 de marzo. Foto: José Manuel Bahamonde / Jime de la Fuente

La mujer más alta de México

El grupo de amigos organizó, en sólo diez días, esta expedición. Yolotzin Medina, quien lidera el proyecto, tuvo como propósito, de forma simbólica y desde lo alto, alzar la voz para exigir: “Basta a la violencia contra la mujer”.

Necesitamos seguir trabajando por una mejor sociedad. Ésta problemática es asunto de mujeres y hombres; si juntamos el potencial de cada género, podemos lograr muchas cosas positivas”, Yolotzin Medina, alpinista

La alpinista, con 19 años de experiencia, resaltó que la montaña no distingue de géneros, por lo que quisieron, de forma simbólica, hacer esta expedición.

Ella (la montaña) nos trata igual, tenemos el mismo frío y cansancio, recorremos las mismas distancias al caminar. Es un ambiente donde se debe trabajar en equipo o no funciona. La violencia de género es igual, es cosa de todos como sociedad. Hombres y mujeres debemos unirnos. Si juntamos el potencial de cada género, podemos lograr muchas cosas positivas”.

El Iztaccíhuatl es la tercera montaña más alta de México y el moño se colocó en la parte más elevada.

Colocaron el moño morado en la cima del Iztaccíhuatl, la parte más alta del volcán. Foto: José Manuel Bahamonde / Jime de la Fuente

Enorme moño morado a favor de la mujer

De acuerdo con Yolotzin, fueron cerca de 40 metros de tela con los que iniciaron el camino a la cima del Iztaccíhuatl: cerca de 12 kilos extra que, como buen equipo, se fueron repartiendo en el trayecto.

Dividimos la tela en dos tramos de 20 metros para que no sólo una persona cargara todo el peso. En otra mochila se llevó el dron, en otra las pilas y cada uno, además de ese peso, llevábamos nuestro equipo completo personal: arnés, crampones, cuerda, alimento y agua. Nos íbamos rotando el peso entre todos”

El moño morado es un elemento simbólico de la lucha feminista por igualdad y derechos. El lazo, en sí, indica el apoyo que se tiene hacia una causa social y la solidaridad con la misma.

El Iztaccíhuatl es la tercera montaña más elevada del país. Foto: José Manuel Bahamonde / Jime de la Fuente

Llegaron a la cima del Iztaccíhuatl

Los jóvenes conquistaron la cima del Iztaccíhuatl el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer y con el corazón plagado de emociones; le relataron a Unotv.com lo que representó el trayecto a la parte más alta de la montaña.

En las ciudades y en las montañas, en los bosques y en los desiertos, que no quede un espacio en este país para decir basta a la violencia de género. Logramos elevar la voz por las que ya no pueden hablar. Y visibilizar el hartazgo que tenemos como sociedad. Logramos el objetivo que trasciende a nuestras necesidades, porque a pesar del cansancio no nos detuvimos.”

De acuerdo con Yolotzin, la amistad con sus compañeros se fortaleció; además, sintieron al llegar a la cima del Iztaccíhuatl que no sólo transmitieron el mensaje de que no podemos seguir siendo violentos, sino que tras la experiencia desean formar parte de la construcción de nuevas estructuras sociales

Nos toca a nosotros formar parte de ese cambio. Siempre he pensado que los valores y sensaciones que te da la montaña deberíamos como sociedad adoptarlos, el trabajo en equipo, la colaboración y la sensación de bienestar y así poder colaborar a que nuestra sociedad sea menos violenta y quizá sea un factor para que acaben los feminicidios.”

El moño morado representa la lucha feminista a favor de la igualdad de género. Foto: José Manuel Bahamonde / Jime de la Fuente

