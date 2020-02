Profesor en Querétaro pondrá falta el 9 de marzo y se vuelve viral

Hilialdo Trejo, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), ha dado de qué hablar luego de publicar en sus redes sociales que el próximo 9 de marzo, durante el paro nacional de las mujeres en protesta por los feminicidios y violencia de género en el país, el docente pondrá falta a todas las alumnas que ese día se ausenten a su clase.

Su declaración se viralizó debido a la manera en la que el profesor, egresado de la Universidad de Buenos Aires, comenzó su mensaje.

El 09 de marzo le pondré falta a todas las alumnas que no asistan al salón de clases. Nunca paso lista en las materias, pero el 09 de marzo sí lo haré. En voz alta, mencionaré nombre y apellido, y en el momento que alguien no responda, en el instante que yo no vea el cuerpo, ni escuche la voz, tomaré la pluma y registraré con tinta roja la inasistencia; en esa hoja quedará marcada su ausencia”, compartió el profesor.

Su mensaje conforme se sigue leyendo, genera más polémica.

Si alguno de los presentes me dice: ‘profesor, póngale asistencia a mi compañera porque hoy es el paro que están haciendo todas las mujeres’, con mayor razón remarcaré la línea. Llevaré a cabo la acción, porque ser mujer, no es motivo suficiente para acreditar el que haya faltado a clases. Que se enojen, pero seré rígido, que se molesten, pero seré severo, que intenten justificar la ausencia de sus compañeras, pero no voy a ceder...”, continúo .

Sin embargo, su escrito relacionado al 9 de marzo va creando consciencia poco a poco...

Y no lo haré porque así en el país: cuando desaparece una mujer, la falta queda registrada, porque cuando matan a una niña, no existen los justificantes, porque cuando descuartizan a una universitaria, lo hacen con la tinta más asquerosa”, detalló Hilialdo Trejo.

Ya para finalizar, el catedrático fue tajante y contundente, ya que señaló que el próximo 9 de marzo quiere que sea recordado como el día en el que la mujeres, tuvieron que faltar para decir "presente", y así recordar la ola de feminicidios que azotan a la sociedad.

Quiero que nadie se olvide del día que, por ser mujer, las alumnas no llegaron a sus actividades diarias... Quiero que recuerden el día en el que las voces de miles, tuvieron que faltar para decir "presente". Y ahí estará la fecha, la falta y la marca..., ahí estará la terrible falta de tantas que, solo por ser mujeres, se ausentaron y tristemente no podrán volver a pisar un salón de clases”, finalizó

El mensaje causó polémica

Debido a la manera y sentido en el que la publicación del profesor fue redactada, distintos usuarios criticaron el mensaje, por lo que Hilialdo Trejo tuvo que aclarar su sentido y sobretodo recalcó la situación en cuanto a la violencia en México.

