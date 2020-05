Luego de no poder demostrar que viajaban a Querétaro por razones consideradas como esenciales, 297 personas que circulaban a bordo de 128 vehículos, fueron retornadas en los límites de la entidad, gracias a los puntos de revisión instalados con motivo de la implementación de medidas extremas de prevención ante la pandemia de coronavirus COVID-19; entre éstos, había 25 personas que presentaron síntomas del virus SARS-Cov-2.

Se trata de 11 puntos de revisión instalados en distintas vialidades de acceso al estado de Querétaro, los cuales son operados por personal de la Dirección Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de la entidad, en coordinación con elementos de Protección Civil y corporaciones de Seguridad.

En el control sanitario, personal médico toma la temperatura a pasajeros y hace recomendaciones de sana distancia. Mientras que la Policía Estatal y Municipal, verifica que el viaje de los ocupantes sea esencial, de lo contrario no se les permite el acceso al estado. Y Protección Civil monta guardia para aislar y llevarse algún caso sospechoso de coronavirus al hospital correspondiente.

De acuerdo con datos proporcionados por la autoridad, se ha realizado revisión a más de 3 mil 500 personas, para así emitir un total de 2 mil 62 recomendaciones sanitarias. Entre ellos, dos personas que comprobaron su residencia en Querétaro, fueron detectados con sintomatología de COVID-19, por lo que fueron canalizadas a seguimiento epidemiológico.

Ante la medida para mitigar el contagio de coronavirus, gente aprueba las acciones implementadas en los filtros sanitarios en el estado.

Yo creo que son necesarios, a lo mejor la gente se molesta por el tráfico pero a final de cuentas es necesario”, Andrés Hernández, sondeo

Que use cubrebocas, que no me lo quite para nada. Y si es posible, guantes de látex”, Jonathan Zúñiga, sondeo

En el operativo participan 166 elementos distribuidos en 76 unidades de la Secretaría de Salud, las corporaciones de Seguridad que participan son la Policía Municipal, Estatal y Protección Civil.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?