César Vázquez es un bailarín profesional que poco creía sobre el nuevo coronavirus, trabajaba en un hotel en Quintana Roo cuando empezó a presentar síntomas de la enfermedad.

Cuenta que, en un principio, no quería aceptar la realidad que le alcanzaba por no acatar las indicaciones.

Estaba un poco incrédulo ante esta situación, no me parecía del todo cierto ya sabes los pensamientos que te llegan. Más o menos como por el 28 de Abril empecé a sentir síntomas. Al otro día sentía más como que me faltaba el oxígeno, es una sensación como que te estuvieran apretando el cuello todo el tiempo". César Vázquez, bailarín profesional sobreviviente de COVID-19.

Acudió al hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo, donde un médico le confirmó el diagnóstico por lo que fue enviado a casa, le indicaron reposo en aislamiento, dice que lo más duro fue estar lejos de su familia.

Valore la diferencia de oirlo, esucharlo, verlo que sentirlo y vivirlo". César Vázquez.

Ahora hasta hace videos en Internet con actividades de relajación y estiramiento, el objetivo, dice, es hacer conciencia para que la gente se quede en casa.

He tratado en estos videos, de comunicarlo para poder ayudarles a los demás, y hacer que la gente tome un poco más de conciencia justo de que esto no es una broma, y tomarlo más en serio". César Vázquez.

Y no sólo eso, se unió a una organización de danza, que ahora impulsa una iniciativa con puestas en escena en línea para recaudar fondos y apoyar en medio de la pandemia.

Este domingo pasado hicimos una función, una segunda función para ayudar a unos niños de la calle que no tienen recursos y menos en esta situación". César Vázquez.

