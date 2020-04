Habitantes de la localidad de Xul-Ha, la cual se localiza entre la ciudad de Chetumal y Bacalar, bloquearon los accesos a su pueblo con montículos de tierra para evitar que su población se contagie de coronavirus COVID-19.

Cabe destacar que los visitantes violaban los avisos colocados por los pobladores para evitar que la gente siga llegando y trajera consigo el coronavirus, por lo que los habitantes se organizaron para mantener controlado el acceso.

Éste es permitido únicamente a residentes. Los pobladores ven con buenos ojos las medidas, ya que se sienten más protegidos en contra de la pandemia del coronavirus COVID-19. Raymundo Zavala, delegado en Xul-Ha, señaló que habitantes de Bacalar arribaban a la zona, ya que aún no hay ley seca.

Mucha gente de Bacalar venían a comprar cerveza aquí que todavía no hay ley seca y se iban a la laguna a bañar, a pesar de los avisos que hay del Gobierno de que no salgan de sus casas; la gente no ha entendido y venían de Bacalar y se metían a la laguna y pues ustedes saben, en Bacalar hay casos de coronavirus, ésa es la preocupación”, Raymundo Zavala Peña, delegado de Xul-Ha.

Asimismo, el funcionario explicó cómo hacían caso omiso del cierre de la laguna ante las medidas contra el COVID-19.

Tratamos de tapar la entrada exclusiva a la laguna, pero la gente venía y quitaba las piedras, los palos y volvía a entrar, llegó la policía, llamamos a Protección Civil que viniera a ver el asunto, vinieron, pero pues pusieron ahí la cinta que no se puede entrar y a pesar de eso rompieron la cinta y entonces el pueblo tuvo que tomar la decisión”, Raymundo Zavala Peña, delegado de Xul-Ha.

Por otro lado, habitantes de Xul-Ha ven con buenos ojos la medida, ya que además de señalar que es para prevenir contagios de coronavirus COVID-19, resaltaron la organización que tienen con el pueblo, y autoridades.

Como les comento, esto es voluntario, esto es en coordinación con el pueblo, el ejido, el comisariado y el delegado. Los mismos pobladores se ponen de acuerdo para organizarse para las comidas y el agua, es entre el mismo pueblo se pone de acuerdo, nos organizamos”, Bryan Cerón, habitante de Xul-Ha.

Está muy bien, pues es para proteger al poblado... el delegado y nosotros venimos a apoyarlo con lo que podemos, a mí me parece muy bien, porque nos están protegiendo”, Margarita Canché, habitante de Xul-Ha.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?